Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина: российские военные в течение суток нанесли 4 обстрела минометов и артиллерии по территории Новгород-Северского района.

Сумщина: враг в течение ночи утром совершил 3 минометных обстрела. Нанес удар по Зноб-Новгородской, Юнаковской, Середино-Будской общинам.

В течение дня, 28 июня, россияне совершили 7 обстрелов приграничья. Под снарядами оказались Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Юнаковская общины.

Запорожщина: ночью враг атаковал ракетами окрестности областного центра, авиацией и дважды с РСЗО ударил по Левадному, а также совершил 67 артиллерийских ударов по Орехову, Гуляйполю, Железнодорожному, Левадному, Ольговскому, Гуляйпольскому, Луговскому, Белогокью, Белогорью , Новодаровке, Красном, Волшебном, Ровнополье, Жеребянке и Пятихатке.

Во время артиллерийских обстрелов Орехова ранения получила 62-летняя женщина. По состоянию на 9:00 поступило 51 сообщение о разрушении жилых домов, хозяйственных построек, учебного заведения.

Днепропетровщина: российские террористы в течение суток нанесли два удара по Никопольщине. Из тяжелой артиллерии враг попал по Никополю и Мировскому обществу.

Поздним вечером российская армия ударила по Красногригоревской общине Никопольского района. Враг снова целился из тяжелой артиллерии.

Харьковщина: минувшей ночью враг нанес удар ракетами С-300 по г. Чугуев. Повреждены жилые дома и автомобили.

Вчера враг обстрелял из РСЗО "Ураган" село Куриловка Купянского района. Зафиксированы попадания во двор частных домовладений. Тяжелое ранение получила 70-летняя женщина, которая во время обстрела находилась на собственном дворе. За прошедшие сутки в результате обстрела села Волчанские Хутора Чугуевского погибли 3 человека - мужчины 45-ти, 48-ми и 57-ми лет

За сутки на Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар в районе Русской Лозовой Харьковского района. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы 10 населенных пунктов. На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 20 населенным пунктам.

Луганщина: за прошедшие сутки враг ударил по Невскому, Макеевке и Нововодяному. Зафиксированы повреждения жилых домов. За сутки противник совершил 123 обстрела и выпустил 544 снаряда.

Донетчина: россияне в сутки обстреляли 12 населенных пунктов. Повреждены 8 жилых домов, из них 2 – многоквартирных, ЛЭП, здание банка.

За сутки в Донецкой области в результате вражеских обстрелов погибли 4 человека, еще 2 получили ранения.

Николаевщина: в течение дня враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. За прошедшие сутки вражеские удары были зафиксированы по населенному пункту Куцурубской общины. Попадание по открытой территории.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 64 обстрела, из них 3 по Херсону. Россияне попали в районы 23 населенных пунктов области.

В области во время выполнения полевых работ на российской мини взорвался комбайн. Из-за детонации взрывчатки двое мужчин, 41 и 36 лет, получили ранения.