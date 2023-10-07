Армия РФ за сутки атаковала 9 областей Украины: 2 человека погибли, 40 ранены

Информацию об обстрелах регионов предоставили в областных военных администрациях.

Полтавщина : ночью враг атаковал Миргородский район области. Предварительно – попадание по жилым домам, без пострадавших.

Сумщина : сегодня утром россияне совершили два обстрела пограничья. Атак потерпели Краснопольская и Дружбовская общины. Прошло без последствий. Вчера в течение дня россияне совершили 8 обстрелов приграничья. Прошло без последствий.

Днепропетровщина : ночью под ударом вражеской артиллерии оказалась Марганецкая община. Почти полтора десятка снарядов попали по одному из местных сел. Прошло без последствий. В течение вчерашнего дня громко было и в Никополе. Враг попал по городу четырьмя дронами-камикадзе, трижды накрывал его артиллерийским огнем. Осколочные ранения получила 44-летняя женщина. Также повреждены админздание, инфраструктурный объект и гостиница, два частных дома, несколько авто и линия электропередач.

Запорожщина : за прошедшие сутки РФ нанесла 113 ударов по 20 городам и селам области по артиллерии, авиации, БПЛА и РСЗО. Во время вражеского артобстрела ранения получили два жителя Орехова - мужчины 35 и 82 лет. Они оперативно доставлены в лечебное учреждение. Кроме того, поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры.

Харьковщина : в результате ракетных ударов утром 6 октября по Харькову ракетами "Искандер" было попадание в 3-этажный жилой дом. Погибли 2 человека: женщина 68 лет и мальчик 10 лет. Пострадали 30 жителей: 20 мужчин и 9 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, также ранен 11-месячный мальчик. Состояние большинства раненых – средней тяжести. В результате обстрела были повреждены 88 зданий из которых 61 - жилые многоэтажные дома, 46 автомобилей.



Ночью враг нанес удар управляемой авиабомбой по городу Купянск. Повреждены 3 жилых дома, произошел пожар. Пострадавших нет. На Слобожанском направлении в течение минувших суток артиллерийские и минометные обстрелы врага потерпели Волчанск, Гатище, Землянки Чугуевского района.

Луганщина : захватчики нанесли авиационные удары в районе Белогоровки. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Невское и Белогоровка.

Донетчина : под огнем рашистов за прошедшие сутки оказались 7 населенных пунктов: Авдеевка (жилой сектор, ЧАО "АКХЗ"), Северск, Торецк, Часов Яр, села Екатериновка, Миньковка и Соловьево. Повреждены 6 жилых домов, служебный автомобиль, хозяйственная постройка. За сутки в регионе ранен один человек.

Одесщина : враг атаковал Одесщину сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа "Оникс", выпущенными из берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму. кооперативе Повреждены несколько многоквартирных домов.4 человека обратились к медикам с легкими травмами от битого стекла, вследствие повреждений взрывной волной.

Херсонщина : за сутки по области противник совершил 52 обстрела, из них по 8 - по Херсону. В результате вчерашних утренних обстрелов центральной части города Херсон разбиты вражескими снарядами дома и витрины магазинов.

Днем россияне покрыли огнем Днепровский район города, в том числе попали вблизи многоэтажки. Обломками снаряда и взрывной волной в здании с первого по третий этаж выбило окна. Пострадал 66-летний мужчина, который в момент вражеского удара находился во дворе дома. В состоянии средней тяжести пострадавший госпитализирован в больницу.