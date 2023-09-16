Армия РФ за сутки атаковала 8 регионов Украины: 3 раненых

Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина: за прошедшие сутки россияне осуществили 4 обстрела региона. Враг применил минометы, АГС, а также неуправляемые авиационные ракеты. Взрывы зафиксированы в Черниговском, Корюковском, Новгород-Сиверском районах.

Сумщина: вчера в течение дня россияне совершили 9 обстрелов приграничья. Вражеским атакам подверглись Юнаковская, Середино-Будская, Хотинская, Краснопольская, Великописаревская громады.

По Середино-Будской громаде россияне сбросили 12 мин. В результате обстрела произошел пожар, в результате которого сгорели 2 частных жилых дома. Один жилой дом частично поврежден.

Днепропетровщина: в субботу, 16 сентября, с самого утра российская армия ударила по Марганецкой громаде Никопольского района. Последствия атаки уточняются.

В течение пятницы оккупанты 6 раз обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. Россияне повредили в городе учебное заведение. Также изуродована хозяйственная постройка и частное предприятие. Оборвана линия электропередачи.

Запорожье: за минувшие сутки российские террористы нанесли 54 удара по 20 населенным пунктам Запорожской области. Артиллерийские обстрелы пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Зализнычного, Малиновки, Белогорья, Роботино, Степногорска, Каменского, Степного, Пятихаток и других городов и сел на линии огня.

Враг сбросил 2 авиабомбы по Орехову и обстрелял из РСЗО Новодаровку, Гуляйпольское, Новоивановку и Левадное. В результате авиаудара по Орехову ранения получили женщины 71 и 53 лет, они доставлены в лечебное учреждение. Также поступило 31 сообщения о разрушении жилых домов и хозяйственных построек.

Харьковщина: за прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Стрелка Харьковского района и Котляровка Купянского района. Также враг из артиллерии обстрелял г. Купянск. Информация о погибших или раненых лицах и повреждениях объектов инфраструктуры не поступала.

В результате обстрелов с. Копанки Изюмского района, вероятно, управляемой авиабомбой, полностью уничтожен частный жилой дом, еще 2 дома повреждены.

Луганщина: за прошедшие сутки россияне обстреляли поселки Новоселовское, Новоегоровка, Макеевка, Невское, Белогоровка.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Невское и Белогоровка.

Донетчина: за прошедшие сутки по населенным пунктам области россияне совершили 12 обстрелов из РСЗО "Град" и артиллерии. Под огонь попали 8 населенных пунктов области: Авдеевка, Константиновка, Часов Яр, с.Богоявленка, с.Дружба, с.Новоукраинка, с.Предтечино, пгт Заречное.

В результате атак ранен один человек. Также повреждены 10 жилых домов, из них 2 многоквартирных, ЛЭП.

Херсонщина: за минувшие сутки по области противник совершил 69 обстрелов, из них 6 по городу Херсон. Россияне попали в районы 20 населенных пунктов области и территорию предприятия в Херсоне.