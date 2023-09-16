Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Армия РФ за сутки атаковала 8 регионов Украины: 3 раненых

Армия РФ за сутки атаковала 8 регионов Украины: 3 раненых

16 сентября, 2023 суббота
10:42
Война с Россией

В пятницу, 15 сентября, российские террористы обстреляли восемь областей Украины. В результате вражеских атак ранения получили по меньшей мере три человека

Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина: за прошедшие сутки россияне осуществили 4 обстрела региона. Враг применил минометы, АГС, а также неуправляемые авиационные ракеты. Взрывы зафиксированы в Черниговском, Корюковском, Новгород-Сиверском районах.

Сумщина: вчера в течение дня россияне совершили 9 обстрелов приграничья. Вражеским атакам подверглись Юнаковская, Середино-Будская, Хотинская, Краснопольская, Великописаревская громады.

По Середино-Будской громаде россияне сбросили 12 мин. В результате обстрела произошел пожар, в результате которого сгорели 2 частных жилых дома. Один жилой дом частично поврежден.

Днепропетровщина: в субботу, 16 сентября, с самого утра российская армия ударила по Марганецкой громаде Никопольского района. Последствия атаки уточняются.

В течение пятницы оккупанты 6 раз обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. Россияне повредили в городе учебное заведение. Также изуродована хозяйственная постройка и частное предприятие. Оборвана  линия электропередачи.

Запорожье: за минувшие сутки российские террористы нанесли 54 удара по 20 населенным пунктам Запорожской области. Артиллерийские обстрелы пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Зализнычного, Малиновки, Белогорья, Роботино, Степногорска, Каменского, Степного, Пятихаток и других городов и сел на линии огня.

Враг сбросил 2 авиабомбы по Орехову и обстрелял из РСЗО Новодаровку, Гуляйпольское, Новоивановку и Левадное. В результате авиаудара по Орехову ранения получили женщины 71 и 53 лет, они доставлены в лечебное учреждение. Также поступило 31 сообщения о разрушении жилых домов и хозяйственных построек.

Харьковщина: за прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Стрелка Харьковского района и Котляровка Купянского района. Также враг из артиллерии обстрелял г. Купянск. Информация о погибших или раненых лицах и повреждениях объектов инфраструктуры не поступала.
В результате обстрелов с. Копанки Изюмского района, вероятно, управляемой авиабомбой, полностью уничтожен частный жилой дом, еще 2 дома повреждены.

Луганщина: за прошедшие сутки россияне обстреляли поселки Новоселовское, Новоегоровка, Макеевка, Невское, Белогоровка.
От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Невское и Белогоровка.

Донетчина: за прошедшие сутки по населенным пунктам области россияне совершили 12 обстрелов из РСЗО "Град" и артиллерии. Под огонь попали 8 населенных пунктов области: Авдеевка, Константиновка, Часов Яр, с.Богоявленка, с.Дружба, с.Новоукраинка, с.Предтечино, пгт Заречное.

В результате атак ранен один человек. Также повреждены 10 жилых домов, из них 2 многоквартирных, ЛЭП.

Херсонщина: за минувшие сутки по области противник совершил 69 обстрелов, из них 6 по городу Херсон. Россияне попали в районы 20 населенных пунктов области и территорию предприятия в Херсоне.

  • На компенсацию за поврежденное и разрушенное жилье еВидновлення в Харьковской области подали более 16 тыс. заявлений, что делает регион лидером по количеству поданных заявлений на компенсацию.
Украина
російська армія
Луганщина
Сумщина
Херсонщина
Днепропетровщина
Черниговщина
Донетчина
Запорожская область
Харковщина
ракетний удар
Читайте также:
Чорне море
15 сентября, 2023 пятница
Украинский дрон Sea Baby ударил по российскому ракетному кораблю "Самум", - СМИ
поле, пшениця, зерно
15 сентября, 2023 пятница
В Минэкономики заявили, что спор с Польшей по поводу зерна перешел в плоскость темы вступления в ЕС
Анджей Дуда
14 сентября, 2023 четверг
"Мы должны защищать свой рынок": Дуда анонсировал встречу с Зеленским и разговор о зерне
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.65
    Покупка 37.65
    Продажа 38.39
  • EUR
    Покупка 40.32
    Продажа 41.28
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
16 сентября
11:00
Интервью
Поворот не туда: история боевой задачи группы украинских разведчиков
10:54
Макеевка
На ВОТ оккупанты намеренно задерживают заработные платы и повышают цены на продукты и услуги после завершения псевдовыборов
10:35
В Днепре на ремонте школьной крыши украли 1 млн грн из бюджета: ГБР сообщило о подозрении заммэра и подрядчику
10:31
В направлении Новоазовска зафиксировали 20 грузовиков с российскими военными, - Андрющенко
10:23
Эксклюзив
Генерал Романенко рассказал, какое оружие получит Украина в ближайшее время
10:18
Обе палаты Конгресса США поддерживают продление финансовой помощи Украине, - Салливан
10:13
Ушла в вечность украинская журналистка Инна Кузнецова
10:02
OPINION
Выборы уничтожат моновласть, а потому они нужны
10:01
На ВОТ Луганщины россияне решили демонтировать системы водо- и теплоснабжения, - ОВА
09:58
Силы обороны на юге уничтожили 3 лодки РФ вместе с оккупантами, - Гуменюк
09:47
В Харькове произошло ДТП с участием четырех автомобилей: среди пострадавших двое детей
09:29
SpaceX совершила очередной запуск Starlink: на орбиту вывели еще 22 спутника
09:25
Патрульный корабль ЧР РФ "Василий Быков"
В Черном море на боевом дежурстве находятся 7 кораблей РФ: есть ли ракетоносители
09:17
Британская разведка считает, что Россия готовит новые удары по инфраструктуре Украины зимой
09:08
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын в России: Шойгу показал лидеру КНДР ядерные бомбардировщики и гиперзвуковые ракеты РФ
08:57
Спецназовцы рассказали о деталях операции в Севастополе и уничтожении двух судов РФ
08:47
Ученые обнаружили, что потребление насекомых может улучшить метаболизм
08:46
OPINION
Николай Княжицкий
Нестор Шуфрич задержан. Но задержание и приговор, вступивший в законную силу, не синонимы
08:27
Рафаэль Гросси верит, что РФ не передаст КНДР технологии ядерного оружия
08:07
OPINION
Алексей Голобуцкий
Новый счетчик Шуфрича
08:05
Обновлено
ВСУ уничтожили за сутки 4 танка, 16 артсистем и 350 военных РФ, - Генштаб
08:03
Обзор
Бандера без мифов, дневник убийцебота и если бы вы стали рыбой – 5 книг о (не)безопасных идеях
07:55
США будут настаивать на "дальнейших действиях" в ответ на провокации Северной Кореи, - Салливан
07:19
В Москве задержали сотрудника компании по производству БПЛА, который "сливал" данные в интернет
06:54
В РФ заявили о сбитии двух дронов над Калужской и Тверской областями
06:45
Украина получила от Франции 31 груз гуманитарной помощи для энергосектора
06:30
После увольнения ВСУ Андреевки возле Бахмута тактическая ситуация для армии РФ ухудшилась, – ISW
05:57
В США планируют в 2025 году производить 100 тыс. 155-мм снарядов в месяц
05:36
В США бастуют работники трех ведущих автопроизводителей
05:08
Сильные дожди повлекли паводки во Вьетнаме: погибли пять человек
04:40
Министр обороны Китая находится под следствием по обвинению в коррупции, - СМИ
04:12
Канада
Канада ввела новые санкции против Ирана из-за нарушений прав человека
03:44
ВСУ форсируют Днепр на Херсонщине, у россиян нет ресурсов, чтобы помешать этому, – ISW
03:16
Михаил Фридман
Российский олигарх Фридман добился прекращения расследований по нему в Британии
02:48
Игры Непокоренных 2023: в предпоследний день Украина получила пять медалей
02:20
Уже четвертое судно вышло временным коридором из украинского порта, - Кубраков
01:52
Оксана Маркарова
США с начала полномасштабной войны в Украине ввели 50 пакетов санкций против РФ, - Маркарова
01:24
США предоставили Украине 3D-принтеры для печати запчастей к технике на поле боя
00:56
Дети, которых Украина вернула после похищения Россией, рассказали свои истории в Гааге
00:50
Украина сможет экспортировать вдвое больше зерна через румынский порт
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV