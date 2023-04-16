Об этом начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в telegram.

"За 15 апреля россияне ранили 4 жителей Донбасса", - отметил он.

Кроме того, удалось установить информацию о двух погибших и троих раненых в результате ракетного удара по Славянску.

Также Кириленко отметил, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.