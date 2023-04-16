Армия РФ за прошлые сутки ранила четырех жителей Донбасса
Армия Российской Федерации за минувшие сутки, 15 апреля, ранила четырех жителей Донецкой области
Об этом начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в telegram.
"За 15 апреля россияне ранили 4 жителей Донбасса", - отметил он.
Кроме того, удалось установить информацию о двух погибших и троих раненых в результате ракетного удара по Славянску.
Также Кириленко отметил, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
- Днем 15 апреля из-под завалов пятиэтажки в Славянске Донецкой области спасатели извлекли тела двух погибших - мужчины и женщины. Накануне российские террористы обстреляли город, взрывы прогремели недалеко от школы.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что российский удар по Славянску, 14 апреля, повредил и разрушил более 50 жилых домов.
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