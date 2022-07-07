"Армия РФ взяла "оперативную паузу", - ISW

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

"Впервые за 133 дня войны не было заявленных или оцененных российских территориальных достижений, подтверждающих оценку ISW о том, что российские войска в значительной степени взяли оперативную паузу", - говорится в сообщении.

Отмечают, что Министерство обороны России ежедневно заявляло о территориальных достижениях с начала войны, но не сообщало ни одну новую территорию или перемещение сухопутных сил после завершения оцепления Лисичанска (3 июля).

Добавляют, что 6 июля российские войска все еще проводили ограниченные и безуспешные наземные штурмы по всем направлениям. Такие попытки согласовываются с российской "оперативной паузой", не предусматривающей и не требующей полного прекращения активных боевых действий.

"Это означает, что российские силы, вероятно, ограничатся относительно небольшими наступательными действиями, пытаясь создать условия для более значительных наступательных операций и восстановить боевую мощь, необходимую для выполнения этих более амбициозных задач", - сообщают в ISW.

5 июля американский Институт изучения войны сообщал , что россияне готовят наступление на Бахмут и Северск, но вероятность добиться успеха сомнительна.

6 июля в ISW назвали дальнейшие цели Путина после захвата Луганской области.

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