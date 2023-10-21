Армия РФ вывела в Черное море ракетоноситель, в Азовском кораблей нет
По состоянию на 21 октября российские оккупанты удерживают в Черном море на боевом дежурстве один ракетоноситель, он не снаряжен "калибрами"
Об этом пишут ВМС ВСУ.
В то же время в Азовском море россияне не содержат ни одного судна. В Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "калибр", общий залп до 8 ракет.
Фото: ВМСУ
За сутки, в интересах России, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовскому морю – 24 судна, из них 4 двигались из пролива Босфор;
- к Черному морю – 6 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
По состоянию на утро 20 октября Россия вывела подлодку с четырьмя ракетами "калибр" на борту на боевое дежурство в акваторию Черного моря.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.38 Покупка 37.38Продажа 38.11
- EUR Покупка 39.7Продажа 40.63
- Актуальное
- Важное