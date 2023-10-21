Армия РФ вывела в Черное море ракетоноситель, в Азовском кораблей нет

Об этом пишут ВМС ВСУ.

В то же время в Азовском море россияне не содержат ни одного судна. В Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "калибр", общий залп до 8 ракет.

Фото: ВМСУ

За сутки, в интересах России, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю – 24 судна, из них 4 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю – 6 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

По состоянию на утро 20 октября Россия вывела подлодку с четырьмя ракетами "калибр" на борту на боевое дежурство в акваторию Черного моря.