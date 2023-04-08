Армия РФ выпустила по ключевым энергообъектам Украины более 1200 ракет и дронов
Более 1200 ракет и дронов российские захватчики выпустили по ключевым энергетическим объектам Украины
Об этом НЭК "Укрэнерго" сообщает в telegram .
"Ни одна европейская энергосистема не испытывала такой масштабной попытки уничтожения: более 1200 ракет и дронов выпустили россияне по ключевым энергетическим объектам. К сожалению, более 250 из них таки попали в цель - 43% магистральных сетей были повреждены. Обстреляны и получили разную степень все тепловые и гидроэлектростанции", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что по оценке Всемирного банка и ПРООН масштабы разрушений, нанесенных украинской энергосистеме, исключительны: только первоочередные потребности в восстановлении и защите высоковольтной сети Укрэнерго в этом году составляют почти 1 млрд долларов.
Читайте также: Минобороны Британии: Россия провалила "зимнюю войну" против украинской энергосистемы
"Враг сосредоточенно бил по электростанциям и объектам магистральных сетей. А сразу после окончания воздушной тревоги в бой вступали ремонтные бригады - только у нас, в Укрэнерго, это более 1500 специалистов. Резервные схемы - чтобы как можно быстрее восстановить питание потребителей, неординарные технические решения - чтобы отремонтировать поврежденное, тысячи часов переговоров и поиски в 40 странах мира - чтобы найти новое по замене уничтоженному", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что от европейских партнеров Укрэнерго уже получило почти 500 единиц оборудования, еще больше производится и едет в Украину. Благодаря объединению усилий, по состоянию на сегодняшний день, возвращено в работу, хоть кое-где и частично, 80% поврежденной магистральной сети.
В то же время, в Укрэнерго заверили, что сейчас электростанции производят достаточно электроэнергии, чтобы обеспечить потребности потребителей, а состояние сетей позволяет обходиться без отключений.
- 2 апреля Укрэнерго упразднило ограничения на энергопотребление в Киевской, Харьковской и Житомирской областях, которые были введены после массированной ракетной атаки РФ 9 марта.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.21
Покупка 37.21Продажа 38.04
-
EUR
Покупка 40.27Продажа 41.15
- Актуальное
- Важное