Об этом НЭК "Укрэнерго" сообщает в telegram .

"Ни одна европейская энергосистема не испытывала такой масштабной попытки уничтожения: более 1200 ракет и дронов выпустили россияне по ключевым энергетическим объектам. К сожалению, более 250 из них таки попали в цель - 43% магистральных сетей были повреждены. Обстреляны и получили разную степень все тепловые и гидроэлектростанции", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по оценке Всемирного банка и ПРООН масштабы разрушений, нанесенных украинской энергосистеме, исключительны: только первоочередные потребности в восстановлении и защите высоковольтной сети Укрэнерго в этом году составляют почти 1 млрд долларов.

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"Враг сосредоточенно бил по электростанциям и объектам магистральных сетей. А сразу после окончания воздушной тревоги в бой вступали ремонтные бригады - только у нас, в Укрэнерго, это более 1500 специалистов. Резервные схемы - чтобы как можно быстрее восстановить питание потребителей, неординарные технические решения - чтобы отремонтировать поврежденное, тысячи часов переговоров и поиски в 40 странах мира - чтобы найти новое по замене уничтоженному", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что от европейских партнеров Укрэнерго уже получило почти 500 единиц оборудования, еще больше производится и едет в Украину. Благодаря объединению усилий, по состоянию на сегодняшний день, возвращено в работу, хоть кое-где и частично, 80% поврежденной магистральной сети.

В то же время, в Укрэнерго заверили, что сейчас электростанции производят достаточно электроэнергии, чтобы обеспечить потребности потребителей, а состояние сетей позволяет обходиться без отключений.