Армия РФ выпустила 360 снарядов по Херсонской области за сутки
В течение 9 апреля российские военные совершили 78 обстрелов Херсонской области, попав в жилые кварталы населенных пунктов и сооружения гаражного кооператива
Об этом в телеграме написал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Так, враг выпустил по области 360 снарядов. 17 снарядов попали по городу Херсон.
Россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также территорию и постройки гаражного кооператива Корабельного района города.
За прошедшие сутки жертв среди гражданского населения нет.
Однако известно, что с деоккупированной территории области эвакуированы 90 человек.
- Вечером 8 апреля российская армия атаковала элеватор в Бериславе Херсонской области. Враг использовал управляемые авиабомбы. Всего за сутки Россия 71 раз обстреливала Херсонщину, были поражены жилые кварталы Херсона, судозавод и зерновой терминал Бериславского района.
- Вечером 9 апреля враг снова атаковал авиацией Херсонскую область.
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