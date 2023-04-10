Об этом в телеграме написал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Так, враг выпустил по области 360 снарядов. 17 снарядов попали по городу Херсон.

Россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также территорию и постройки гаражного кооператива Корабельного района города.

За прошедшие сутки жертв среди гражданского населения нет.

Однако известно, что с деоккупированной территории области эвакуированы 90 человек.