Армия РФ выпустила 243 снаряда по Херсонщине в сутки: один человек погиб, двое ранены
За сутки, 30 марта, российские войска били по мирным населенным пунктам Херсонской области, зафиксировано 243 снаряда, один человек погиб, двое ранены
Об этом информирует глава ОВА Александр Прокудин.
"За минувшие сутки противник совершил – 64 обстрела, выпустив 243 снаряда", – пишет глава области.
Сообщается, что рашисты били по Херсонщине из авиации, "градов" и артиллерии.
Российские войска обстреляли 9 раз город Херсон. В жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома попало 25 снарядов.
В результате ведения огня по мирным населенным пунктам области погиб житель, еще двое потерпели поражение.
Также 30 марта с деоккупированной территории Херсонщины эвакуирован 61 человек.
- 30 марта российская оккупационная армия нанесла авиаудара по селу Львове в Бериславском районе Херсонской области, в результате чего было повреждено с десяток подворий.
- Также вчера в Малой Александровке Херсонской области на вражеской мини взорвался автомобиль с гражданскими. В результате взрыва один человек погиб, еще один получил ранения.
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