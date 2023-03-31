Об этом информирует глава ОВА Александр Прокудин.

"За минувшие сутки противник совершил – 64 обстрела, выпустив 243 снаряда", – пишет глава области.

Сообщается, что рашисты били по Херсонщине из авиации, "градов" и артиллерии.

Российские войска обстреляли 9 раз город Херсон. В жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома попало 25 снарядов.

В результате ведения огня по мирным населенным пунктам области погиб житель, еще двое потерпели поражение.

Также 30 марта с деоккупированной территории Херсонщины эвакуирован 61 человек.