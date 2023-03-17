Об этом сообщает министерство обороны Великобритании в twitter .

По данным разведки, сейчас Россия поддерживает один из самых низких показателей наступательных действий, по крайней мере, с января 2023 года. Россияне так исчерпали силы собственных развернутых формирований, что даже локальные пришествия по полосы фронта стали проблематичными.

"Российские лидеры, скорее всего, будут стремиться восстановить наступательный потенциал сил после того, как будут пополнены запасы личного состава и боеприпасов. Тем временем командиры, вероятно, будут вынуждены выбирать между проведением наступательных операций и проведением надежной обороны всей линии", - говорится в сообщении. .

В то же время, за последние дни боевиками группы Вагнера и минобороны удалось занять плацдарм к западу от реки Бахмутка в центре Бахмута.

Тем не менее, Вооруженные Силы Украины продолжают оборонять западную часть города.