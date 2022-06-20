Армия РФ восстанавливает силы, чтобы снова атаковать Харьков, - Зеленский
Зеленский выступил с речью на Форуме глобальной политики и рассказал, что россияне планируют снова атаковать Харьков
Об этом шла речь в речи президента Украины на открытии Форума глобальной политики Института международных политических исследований.
"Сейчас армия России пытается собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков. Мы его деоккупировали, этот регион. А они хотят (напасть, – ред.) снова, и мы это видим", – заявил Зеленский.
Президент также отметил, что в настоящее время в Харькове находятся полтора миллиона мирных жителей.
Зеленский также добавил, что российские оккупанты постоянно накрывают огнем Николаев, в котором сейчас находятся полмиллиона жителей. А также ведут регулярные обстрелы и хотят захватить Славянск, где до войны проживало сто тысяч жителей.
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