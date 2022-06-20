Об этом шла речь в речи президента Украины на открытии Форума глобальной политики Института международных политических исследований.

"Сейчас армия России пытается собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков. Мы его деоккупировали, этот регион. А они хотят (напасть, – ред.) снова, и мы это видим", – заявил Зеленский.

Президент также отметил, что в настоящее время в Харькове находятся полтора миллиона мирных жителей.

Зеленский также добавил, что российские оккупанты постоянно накрывают огнем Николаев, в котором сейчас находятся полмиллиона жителей. А также ведут регулярные обстрелы и хотят захватить Славянск, где до войны проживало сто тысяч жителей.