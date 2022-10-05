Армия РФ во время отступления в Харьковской области оставила военных, которые отказывались воевать, - боец ВСУ
Россияне умышленно оставили во время отступления в Харьковской области отказывавшихся воевать бойцов - это подтверждено документами на деоккупированной территории
Об этом в эфире Еспресо рассказал депутат Харьковского областного совета и военнослужащий ВСУ Анатолий Козловский.
"Нам не попадались недавно мобилизованные военнослужащие. Были те, кто с апреля, с июня воевал. Есть тенденция, что они именно те, кто отказывался воевать, и их именно бросили. Российская армия во время отступления оставила именно не желавших участвовать в военной операции", - отметил он.
По словам военного, эти данные подтверждают документы.
"Это не просто слова, есть подтверждение – многие документы, которые сейчас изымаются в местах проживания оккупационных войск. Сейчас можно утверждать, что их умышленно оставили. Оставили своих", - подытожил Козловский.
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