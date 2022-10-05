Об этом в эфире Еспресо рассказал депутат Харьковского областного совета и военнослужащий ВСУ Анатолий Козловский.

"Нам не попадались недавно мобилизованные военнослужащие. Были те, кто с апреля, с июня воевал. Есть тенденция, что они именно те, кто отказывался воевать, и их именно бросили. Российская армия во время отступления оставила именно не желавших участвовать в военной операции", - отметил он.

По словам военного, эти данные подтверждают документы.

"Это не просто слова, есть подтверждение – многие документы, которые сейчас изымаются в местах проживания оккупационных войск. Сейчас можно утверждать, что их умышленно оставили. Оставили своих", - подытожил Козловский.