Об этом отчитывается Институт изучения войны.

Российские армейцы могли оттеснить РДК и ЛСР

Так, власти РФ объявили о завершении контртеррористической операции в Белгородской области 23 мая, заявив, что якобы разгромили в регионе РДК и ЛСР, борющиеся на стороне Украины.

Российские минобороны заявили, что подразделения пограничных войск западного военного округа (ЗВО) отбили рейд и выгнали всех "диверсантов" из Белгородской области. Губернатор края Вячеслав Гладков при этом призвал эвакуированных жителей подождать, прежде чем вернуться в приграничные населенные пункты.

Позже власти объявили, что за день до этого эвакуировали 100 гражданских из 9 приграничных населенных пунктов Белгородской области, хотя Гладков сначала отрицал проведение официальной эвакуации.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не будет проводить экстренное заседание Совета безопасности для обсуждения рейда в Белгороде, а обсудит ситуацию во время запланированного на 26 мая заседания Совета безопасности, вероятно, в попытке выразить уверенность в возможности РФ справиться с ситуациями.

Институт предполагает, что 23 мая войска РФ, вероятно, оттеснили силы РДК и ЛСР по меньшей мере в приграничный населенный пункт Козинка и, возможно, за пределы российской территории.

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В российском инфопространстве распространились кадры, на которых российские силы обстреливали позиции РДК и ЛСР вблизи пограничного пункта пропуска "Козинка" ночью. А к утру они уже утверждали, что армия РФ отбила Козинку и ее пограничный пункт пропуска.

Некоторые российские источники утверждали, что силы РДК и ЛСР закрепились в церкви в Козинце, но предварительные отчеты свидетельствуют, что российские силы могли вытеснить проукраинские силы до вечера.

На кадрах, опубликованных 23 мая, видны последствия обстрела горы-подола (приблизительно 6 км северо-западнее Козинки) и патрулирование российской пехоты между Грайвороном (примерно 7 км северо-западнее Козинки) и Горой-Подолом, что свидетельствует о том, что сотрудники РДК и ЛСР больше не занимают или никогда не занимали позиции в населенном пункте.

Однако непонятно, захватили ли РДК и ЛСР какие-то села 22 или 23 мая, отмечает ISW. В ЛОС заявили, что личный состав ЛСР и РДК продолжал действовать в Белгородской области 23 мая.

Россияне фантазируют об украинских рейдах

Кроме того, российские источники утверждали, что украинские силы совершили рейды на границе Харьков – Белгород 23 мая, но ISW не нашло подтверждения, что эти рейды состоялись.

Некоторые российские источники утверждали, что украинские и связанные с Украиной формирования, в том числе полк "Азов", "Кракен", ТРО и ВСУ, и личный состав РДК совершили дополнительные рейды в районе Горьковского, Богун-Городка и Цаповки и сумели пересечь границу к югу от Щетиновки.

Другие российские источники опровергли утверждение о пересечении харьковско-белгородской границы ДРГ. Российские источники также утверждали, что украинские силы накопили резервы менее чем в 10 километрах от харьковско-белгородской границы, и высказывали опасения относительно угрозы дальнейших рейдов.

Один так называемый военкор утверждал, что полки "Азов", "Кракен", терроборона и регулярные украинские силы участвовали в рейде в Брянской области (РФ) 22 мая, но эксперты ISW до сих пор не получили подтверждения заявленного рейда.

Аналитики отметили, что российская реакция на рейд в информационном пространстве и в уведомленных военных действиях выглядит очень непропорциональным ответом на очень небольшую и локализованную инициативу. Российским войскам не требовалось значительного подкрепления или участия генерал-полковника, чтобы отразить рейд, совершенный, как сообщается, 13 бронетехниками.