Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

По его словам, сегодня на этом направлении враг не ведет активных боевых действий, что может сигнализировать о подготовке к более масштабной атаке.

"Потеряв много личного состава на Авдеевском и Марьинском направлениях, я думаю, что враг в ближайшее время сосредоточит внимание опять-таки на Угледарском направлении. Это мое мнение", - добавил он.

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Кроме этого, Дмитрашковский также рассказал, что вчера российская армия 6 раз била по Угледару из авиации.

"Враг придерживается тактики выжженной земли. Это делается для того, чтобы нашим защитникам не было возможности в любом месте держать оборону. Уничтожаются дома, военным сленгом говорят "разбирают дома" этаж за этажом и это происходит как в Бахмуте, так и на Угледаре", - отметил он.