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Армия РФ ведет бои в пределах Лисичанска – ISW

26 июня, 2022 воскресенье
06:52
война с Россией

Российские кафиры воюют в пределах самого Лисичанска - добрались шахты и желатиновой фабрики на окраине города

Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW).

"25 июня, российские войска полностью взяли под контроль весь Северодонецк и продвигаются на южные окраины Лисичанска. Российские войска воюют в пределах самого Лисичанска и, как сообщается, достигли шахты и желатиновой фабрики на окраине города, что подтверждается данными NASA FIRMS о тепловых аномалиях в районе Лисичанская", - говорится в сообщении.

Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины подчеркнула, что украинские позиции в Лисичанске - более стратегически ценные, чем занимавшие ранее в Северодонецке позиции, и предположили, что украинские силы могут пытаться начать контратаки изнутри Лисичанска, хотя они успешно это могут сделать.

Кроме того, за сутки 25 июня, рашисты нанесли аномально обширную серию ракетных ударов по тылу Украины.

  • Напомним, ранее ISW сообщал , что возможная потеря Северодонецка и Лисичанская не должна стать серьезным переломным моментом в войне.
  • Российские войска 24 июня провели неудачные наступательные действия к западу от Изюма и к северу от Славянска, теперь попытаются сосредоточиться на окружении Лисичанска.
  • Из Лисичанска в Луганской области 24 июня полиция, волонтеры и спасатели эвакуировали 17 человек в Днепр.
  • Российские войска нанесли авиаудар по мосту на подъезде к Лисичанску.
  • 25 стало известно, что кафиры предприняли попытку заблокировать Лисичанск с юга, украинские военные остановили наступление вражеской пехоты на Бахмутском направлении.

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Россия
Луганщина
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