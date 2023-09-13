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Армия РФ в течение суток готавала по 9 областям Украины: 3 погибших, 15 раненых

13 сентября, 2023 среда
09:58
Война с Россией

В вторник, 12 сентября, российские террористы обстреляли девять регионов Украины. В результате вражеских атак три человека погибли, 15 получили ранения

Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина: за прошедшие сутки россияне совершили 5 обстрелов области. Из минометов и артиллерии враг обстреливал Новгород-Северский район.

Сумщина: ночью и утром враг совершил 2 обстрела из минометов по Зноб-Новгородской и
Середино-Будской общин.

Вчера в течение дня россияне совершили 36 обстрелов приграничья. Вражеские атаки потерпели Краснопольская, Хотинская, Великописаревская, Эсманская, Середино-Будская, Шалыгинская, Путивльская, Миропольская общины.

В Краснопольской общине из-за вражеской атаки повреждена водонапорная башня. А в Середино-Будской общине поврежден частный дом.

Днепропетровщина: ночью и ранним утром враг снова целил по Никопольщине. Из тяжелой артиллерии избивал по районному центру, Мировской и Марганецкой общинам. В результате повреждены 4 частных дома, хозяйственная постройка, газопроводы.

Почти два десятка снарядов вчера за день прилетели в Никопольщину. Враг накрывал район огнем из тяжелой артиллерии. Попал по самому Никополю и Марганецкому обществу.
В результате повреждены 6 частных домов, 4 хозяйственные сооружения, авто, линии электропередачи.

Запорожщина: за минувшие сутки враг совершил 101 обстрел по 29 населенным пунктам.
Россияне попали ракетами по Запорожью и территории между Солнечным и Владимировским, совершили 7 РСЗО-обстрелов Новоандреевки, Малых Щербаков и Павловки, 11 БПЛА атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Новодаровку, Ольговское, Степное и Малые Щербаки.

Также зафиксировано 75 артиллерийских ударов по территории Железнодорожного, Роботиного, Красного, Малиновки, Белогорья, Полтавки, Степного, Каменского, Степногорского, Приморского, Лукьяновского и других прифронтовых городов и сел.

В результате артобстрела по Орехову ранение получил 49-летний местный житель. Также поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Харьковщина: россияне в течение суток нанесли более 20 артиллерийских и минометных ударов по гражданской инфраструктуре и населению приграничных районов.

В пгт Казачья Лопань Харьковского района в результате обстрела частично повреждена фасадная двухэтажная часть 63 ДПРП, служебный автомобиль и 4 собственных автомобиля. В результате обстрела поселка Волчанские Хутора Чугуевского района поврежден частный дом.

Луганщина: кафиры применяют штурмовую авиацию практически каждый день. Вчера террористы ударили по Надежде и Дибру. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадала Белогоровка.

Донетчина: российские террористы за прошедшие сутки 16 раз обстреляли населенные пункты области: авиаудар ракетой Х-35, РСЗО "Град", артиллерия, танк. Под огнем окупантов оказались: Авдеевка, Курахово, Красногоровка, Торецк, Часов Яр, пгт Курдюмовка, с.Водяное, с.Зеленое, с.Орловка, с.Новоукраинка.

В результате обстрелов три человека погибли, еще трое получили ранения. Также повреждены 12 частных домов.

Одесщина: ночью россияне атаковали юг Одесской области. Несколько групп ударных дронов было направлено по Измаильскому району. Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры.

Сейчас известно о семи пострадавших гражданских людях. Пострадали шесть водителей грузовиков и один местный житель. Все раненые госпитализированы, один из водителей находится в крайне тяжелом состоянии.

Херсонщина: за прошедшие сутки по области противник совершил 85 обстрелов, из них три по Херсону. Россияне попали в районы 25 населенных пунктов области, здание дошкольного учебного заведения в Херсонском районе, территорию предприятия в Херсоне.

Также оккупанты обстреляли село Садовое Херсонской городской общины. Ранения получил 56-летний местный житель. Мужчине оказали медпомощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно. Еще один пострадавший – 20-летний работник полиции. Его с травмой предплечья и контузией госпитализировали.

Также враг гатив по Понятовке Дарьевской общины. Россияне попали в частный дом. Пострадал 38-летний мужчина, который находился в соседнем доме. В результате артиллерийских обстрелов Херсона также ранения получил 55-летний мужчина.

  • В ночь с 12 на 13 сентября российские террористы запустили ударные БПЛА для обстрелов Украины. Силы ПВО уничтожили 32 беспилотника.
Украина
російська армія
Луганщина
Одещина
Сумщина
Херсонщина
Днепропетровщина
Черниговщина
Донетчина
безпілотник
Запорожская область
Харковщина
ракетний удар
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