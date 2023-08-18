Армия РФ в течение суток атаковала 9 областей Украины: 2 погибших, 3 раненых
Российские террористы за сутки 17 августа обстреляли 9 регионов Украины. В результате вражеских атак погибли два человека, еще трое получили ранения разной тяжести
Информацию о последствиях обстрелов на 09:00 обнародовали в областных военных администрациях.
Черниговщина: враг за сутки совершил 8 обстрелов. Противник использовал минометы и артиллерию для атак по Корюковскому и Новгород-Северскому районам. Предварительно – без потерь.
Сумщина: ночью и утром россияне совершили 2 обстрела Середино-Будской общины.
Вчера в течение дня оккупанты 23 раза атаковали пограничники. Обстрелы потерпели Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Середино-Будская, Северская, Новослободская, общины.
В Краснопольской общине поврежден частный дом, хозяйственные постройки, 2 магазина, автомобиль, газопровод. В Белопольском обществе повреждены домохозяйство и линия электропередачи.
Днепропетровщина: вчера в течение дня враг дважды ударил по Никополю и однажды – по Марганецкой общине. В населенные пункты прилетели более двух десятков снарядов.
В результате атак повреждены коммунальное предприятие, 12 частных домов, 8 хозяйственных сооружений, авто и линия электропередачи.
Запорожская: за минувшие сутки россияне нанесли 79 ударов по 20 населенным пунктам области.
64 артобстрела пришлись по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малиновки, Полтавки, Затишье, Каменского, Плавней, Степного и других прифронтовых сел.
Также зафиксированы шесть авиаударов по Камышевахе, Орехову и Малой Токмачке, пять обстрелов из РСЗО по Новодаровке и четыре БПЛА-атаки на Железнодорожное, Волшебное и Пятихатки.
Из-за вражеских обстрелов были повреждены 22 частных дома, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры.
Харьковщина: на Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Охримовка, Малая Волча, Бударки Чугуевского района и Строевка Купянского района.
На Купянском направлении враг нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Кучеровки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты: Двуречная, Купянск, Кучеривка, Куриловка, Крахмальное.
В результате обстрелов города Купянск разрушен частный дом, произошел пожар. Погибла 61-летняя женщина, еще одна 60 лет получила ранения.
Луганщина: за сутки россияне совершили 148 обстрелов по региону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Надежда, Невское, Диброва и Белогоровка. По Белогоровке враг ударил из авиации.
Донетчина: россияне совершили 23 обстрела 15 населенных пунктов: Красногоровка, Авдеевка, Константиновка, пгт Северное, пгт Большая Новоселка, пгт Острое, с.Новопокровское, с.Катериновка, с.Богдановка, с.Нетайлово, с.Скучное, с.Нелиповка, с.Соловьево, с.Новобахмутовка.
В результате атак погиб человек, еще два получили ранения. Также повреждены 22 частных жилых дома, амбулатория, 2 грузовых автомобиля, прицеп, погрузчик, ЛЭП и гараж.
Николаевщина: вчера в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" были уничтожены два разведывательных БПЛА "Мерлин-ВР".
В течение дня вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Также вчера были вражеские артиллерийские обстрелы по территории населенного пункта Куцурубской общины.
Херсонщина: россияне в течение суток совершили 48 обстрелов и попали в районы 19 населенных пунктов области.
Погибших и пострадавших гражданского населения нет.
- Российская оккупационная армия в четверг, 17 августа, обстреляла Заоскалье Купянского района Харьковской области, в результате чего одна женщина погибла, а другая получила ранения.
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