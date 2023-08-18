Информацию о последствиях обстрелов на 09:00 обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина: враг за сутки совершил 8 обстрелов. Противник использовал минометы и артиллерию для атак по Корюковскому и Новгород-Северскому районам. Предварительно – без потерь.

Сумщина: ночью и утром россияне совершили 2 обстрела Середино-Будской общины.

Вчера в течение дня оккупанты 23 раза атаковали пограничники. Обстрелы потерпели Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Середино-Будская, Северская, Новослободская, общины.

В Краснопольской общине поврежден частный дом, хозяйственные постройки, 2 магазина, автомобиль, газопровод. В Белопольском обществе повреждены домохозяйство и линия электропередачи.

Днепропетровщина: вчера в течение дня враг дважды ударил по Никополю и однажды – по Марганецкой общине. В населенные пункты прилетели более двух десятков снарядов.



В результате атак повреждены коммунальное предприятие, 12 частных домов, 8 хозяйственных сооружений, авто и линия электропередачи.

Запорожская: за минувшие сутки россияне нанесли 79 ударов по 20 населенным пунктам области.

64 артобстрела пришлись по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малиновки, Полтавки, Затишье, Каменского, Плавней, Степного и других прифронтовых сел.

Также зафиксированы шесть авиаударов по Камышевахе, Орехову и Малой Токмачке, пять обстрелов из РСЗО по Новодаровке и четыре БПЛА-атаки на Железнодорожное, Волшебное и Пятихатки.

Из-за вражеских обстрелов были повреждены 22 частных дома, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Охримовка, Малая Волча, Бударки Чугуевского района и Строевка Купянского района.

На Купянском направлении враг нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Кучеровки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты: Двуречная, Купянск, Кучеривка, Куриловка, Крахмальное.

В результате обстрелов города Купянск разрушен частный дом, произошел пожар. Погибла 61-летняя женщина, еще одна 60 лет получила ранения.

Луганщина: за сутки россияне совершили 148 обстрелов по региону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Надежда, Невское, Диброва и Белогоровка. По Белогоровке враг ударил из авиации.

Донетчина: россияне совершили 23 обстрела 15 населенных пунктов: Красногоровка, Авдеевка, Константиновка, пгт Северное, пгт Большая Новоселка, пгт Острое, с.Новопокровское, с.Катериновка, с.Богдановка, с.Нетайлово, с.Скучное, с.Нелиповка, с.Соловьево, с.Новобахмутовка.

В результате атак погиб человек, еще два получили ранения. Также повреждены 22 частных жилых дома, амбулатория, 2 грузовых автомобиля, прицеп, погрузчик, ЛЭП и гараж.

Николаевщина: вчера в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" были уничтожены два разведывательных БПЛА "Мерлин-ВР".

В течение дня вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Также вчера были вражеские артиллерийские обстрелы по территории населенного пункта Куцурубской общины.

Херсонщина: россияне в течение суток совершили 48 обстрелов и попали в районы 19 населенных пунктов области.

Погибших и пострадавших гражданского населения нет.