Армия РФ в течение суток атаковала 10 регионов Украины: 3 погибших, 18 раненых

Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина: за сутки враг совершил 9 обстрелов. Россияне обстреливали Новгород-Северский и Корюковский районы минометов и артиллерии. Также зафиксирован сброс боеприпаса с беспилотника.

Сумщина: ночью и утром россияне совершили 3 обстрела по общинам Сумской области. Враг обстрелял Сумскую и Середино-Будскую общины.

Сегодня утром в результате удара, нанесенного по городу Сумы, потерпел значительные разрушения жилищный сектор мирных граждан.

По предварительной информации, разрушен двухэтажный жилой дом, повреждения получили более 20 домов и 8 транспортных средств, возник пожар на значительной площади. Под обломками находились два человека. Из-под завалов чрезвычайники спасли мужчину и женщину. Пожар ликвидирован. Работы продолжаются.

Вчера в течение дня россияне совершили 18 обстрелов приграничья. Обстрелы потерпели Краснопольская, Миропольская, Белопольская, Хотинская, Великописаревская, Путивльская, Шалыгинская общины.

Краснопольское общество: повреждено админздание и линия электропередачи, ЛЭП, частный дом, мотоцикл, гараж, детский сад и помещение продовольственного магазина.

Шалыгинская община: повреждено домохозяйство.

Миропольское общество: повреждена башня мобильного оператора.

Днепропетровщина: ночью враг целил по Покровской сельской общине Никопольщины. Бил из тяжелой артиллерии. Поврежденное транспортное предприятие. Погибших и пострадавших нет.

Вчера Никопольщина страдала от артиллерийских обстрелов, днем трижды агрессор ударил по районному центру. И еще раз – по Марганецкому обществу.

Осколочные ранения получили 52-летняя женщина и 57-летний мужчина. Им оказали помощь, лечиться амбулаторно. Также загорелся частный дом. В общей сложности повреждены 8 домов местных, 5 хозяйственных сооружений и авто, изуродованы 2 линии электропередачи.

Запорожская: утром россияне нанесли ракетный удар по Запорожью — ранение получил мужчина. На месте поражения работают соответствующие службы.



Оккупанты ударили ракетами по Широкому и Трудовому, обстреляли из РСЗО Красное, совершили 6 БПЛА-атак по Камышевусу, Новодаровке, Малиновке, Волшебному и Каменскому, а также попали 6 авиаснарядами по Орехову и Роботиному.

Кроме этого, 78 артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Левадного, Темировки, Белогорья, Степногорска, Пятихаток, Приморского, Степного.

В результате ракетного удара по Приморскому погибла 54-летняя женщина. Поступило 40 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Харьковщина: минувшей ночью враг обстрелял поселок Кучеривка Купянского района, поврежден частный дом. Также враг обстрелял поселок Петропавловка Купянского района. Ранился и был госпитализирован мужчина 68 лет.

В результате удара вражеского дрона по частному дому в поселке Гранов Харьковского района получила осколочное ранение и была госпитализирована женщина 77 лет.

В районе поселка Мосьпаново Чугуевского района на взрывном устройстве взорвался грузовой автомобиль. Ранены получили 25-летний водитель и 20-летняя женщина, находившаяся в авто. Госпитализированы в тяжелом состоянии.

Между городами Барвенково и Красное Изюмского района во время работы в поле трактор наехал на взрывное устройство, получил ранение 42-летний тракторист.

Луганщина: россияне несколько раз атаковали направление Новоегоровки. Авиацию враг применил вблизи Белогоровки и западнее Дибровы. Артиллерию – по Невскому и Белогоровке.

Донетчина: под огнем россиян оказались 11 населенных пунктов: Авдеевка, Константиновка, Торецк, пгт Курдюмовка, пгт Щербиновка, с.Ивановское, с.Клещиевка, с.Новоселовка Первая, с.Новоукраинка, с.

В результате вражеских атак 6 человек получили ранения, также повреждены 18 частных жилых домов, админздание, ЛЭП, отделение полиции №1 Покровского РУП.

Николаевщина: вчера враг наносил удары ПТКР (противотанковая управляемая ракета) по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Также вчера вечером артиллерийские вражеские обстрелы фиксировались на открытой территории населенных пунктов Куцурубской общины. Прошло без пострадавших.

Одесчина: ночью противник атаковал Одесщину группами ударных БПЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного и южного направлений. Всего зафиксированы пуски 20 "шахедов" в направлении Одесской области. Уничтожены 16 "Shahed-136/131" в пределах Одесской и Николаевской областей.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 62 обстрела, из них по городу Херсон - 3 артиллерийских обстрела. Россияне попали в районы 23 населенных пунктов области.

Вчера враг атаковал Одрадокаменку. Пострадали три местных жителя. Под обстрел попал 50-летний мужчина. Односельчане доставили его в больницу в критическом состоянии. К сожалению, от полученных ранений мужчина скончался.

Также травмы средней степени тяжести получили двое мужчин – 58 и 46 лет. Сейчас они находятся в больнице.