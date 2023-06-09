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Армия РФ в сутки обстреляла 11 областей Украины: есть раненые и погибшие люди. Ситуация в регионах

9 июня, 2023 пятница
11:56
Война с Россией

Российские военные в течение суток совершили обстрелы 11 областей Украины, в результате этого 5 человек погибли

Об этом говорится в сообщении областных государственных администраций.

Черкасщина: в результате ракетного удара по Уманщине вчера вечером зафиксировано два прилета: по промышленному объекту и автомойке. Повреждены соседние помещения. Медицинские службы оказали помощь десятым пострадавшим, четверо из них в больнице.

Житомирщина: сегодня ночью во время воздушной тревоги силами ПВО, по предварительным данным, сбита одна ракета. В результате падения обломков в г. Звягель разрушены один и повреждены 12 жилых домов. Один человек погиб, трое травмированы.

Черниговщина: за сутки армия РФ нанесла один минометный обстрел по Новгород-Северскому району, без жертв и разрушений.

Сумщина: ночью и утром россияне совершили 8 обстрелов. Обстрелы потерпели Белопольская, Середино-Будская, Новослободская общины. Предварительно без потерь среди мирного населения и разрушений гражданской инфраструктуры.

Вчера в течение дня россияне совершили 13 обстрелов приграничья. Обстрелы потерпели Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Середино-Будская, Новослободская, Великописаревская общины.

В Середино-Будской общине в результате минометных обстрелов повреждены частный дом, частный автомобиль и электросеть.

Запорожская область: враг совершил 97 обстрелов по 21 населенному пункту области: авиационные по Гуляйполю и Полтавке, трижды атаковал с БПЛА Волшебное, 8 ударов с РСЗО по Ольговскому, Белогорью, Темировке, Новогригоровке, Красному, Запорожскому, 84 артуда , Каменском, Степном, Новониколаевке и другим прифронтовым селам, без пострадавших.

Днепропетровщина: кафиры били по Никопольщине, обстреливали из тяжелой артиллерии Марганецкую общину и Никополь. В городе ранен 30-летний мужчина, ему оказали медпомощь, лечиться амбулаторно.

Кроме того, также повреждены склад магазина, админздание и гостиница, 4 пятиэтажки, авто, линия электропередач.

Харьковщина: ночью в с. Старый Мерчик Богодуховского района в результате ударов дронов типа "Шахед" по территории газдобывающего предприятия, поврежден газопровод, произошел пожар. Пожар локализован, ранение получил работник предприятия 33 лет.

Также ночью в с. Качаловка Богодуховского района на территории нефтегазоконденсатного месторождения в результате ударов тремя дронами типа "Шахед" возник пожар, пострадавших нет.

В результате обстрела Волчанская ночью повреждены окна дома, двери, гараж и хозяйственные постройки. Пострадали 63-летний мужчина и 69-летняя женщина.

Луганщина: артиллерийские удары получили Новоселовское, Макеевка, Невское и Белогоровка. За сутки противник совершил 100 обстрелов.

Донетчина: за прошедшие сутки россияне совершили 14 обстрелов населенных пунктов области: Часов Яр, Торецк, Авдеевка, с.Карловка, с.Максимильяновка, с.Уманское, с.Нескучное. В результате были повреждены 14 жилых домов (из них 2 – многоквартирных), больница, лаборатория, здание горгаза, здания шахты "Торецкая", магазин, 3 склада.

За сутки в Донецкой области погиб 1 человек, 7 получили ранения.

Николаевщина: враг нанес артиллерийские удары по акватории Очаковской общины, пострадавших и разрушений нет.

Также вчера оккупанты нанесли артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской общины. Попадание зафиксировано по открытой территории и за пределами населенного пункта. Без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 44 обстрела, из них по г. Херсон — 7 обстрелов.

Известно, что российские военные попали в районы 20 населённых пунктов области. Всего за сутки из-за российской агрессии погибли 2 человека, 17 - получили ранения.

Кроме того, отмечается, что армия РФ била по Херсону именно в то время, когда происходила эвакуация. Пострадали гражданские, спасатели, полицейский, врач, волонтер. В общей сложности - девять человек.

Семь человек получили ранения средней степени тяжести, один – тяжелые ранения, у него травматическая ампутация конечности. Еще один мужчина, 55 лет, находится в критическом состоянии. У него очень тяжелые ранения живота. Медики делают все возможное, чтобы сохранить жизнь раненого.

Ближе к вечеру РФ снова обстреляла Херсон – у 59-летней женщины диагностировали легкие ранения. Ей оказали необходимую помощь. Из-за российских обстрелов села Днепровское ранены сразу пять человек, – их госпитализировали.

В Бериславе враг сбросил авиабомбу на жилой дом. Из-за этого 55-летний мужчина получил ранение, его женщина погибла на месте. Также из-за удара по городу ранен 44-летний мужчина.

  • 9 июня перехват Службы безопасности Украины подтвердил , что Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа оккупантов. Российские военные хотели шантажировать Украину подрывом дамбы и устроили техногенную катастрофу.
Луганщина
Сумщина
Николаевщина
Херсонщина
Днепропетровщина
Черниговщина
Донетчина
Запорожская область
Харковщина
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