ВСУ за сутки уничтожили 15 танков, 48 артсистем и 510 российских военных, - Генштаб
В течение суток на фронте российские военные пытались восстановить утраченное положение на пяти направлениях, но Силы обороны успешно отразили вражеские атаки и ликвидировали еще 510 оккупантов
Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.10.23 ориентировочно составляли:
- личного состава – около 279 080 (+510) человек
- танков ‒ 4717 (+15)
- боевых бронированных машин – 9000 (+9)
- артиллерийских систем – 6525 (+48)
- РСЗО – 801 (+3)
- средств ПВО ‒ 540 (+3)
- самолетов – 316 (+0)
- вертолетов – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5061 (+18)
- крылатых ракет ‒ 1529 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 20 (+0)
- подводных лодок ‒ 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 8909 (+26)
- специальной техники ‒ 938 (+5)
Данные уточняются.
Армия РФ за сутки безуспешно пыталась атаковать на 5 направлениях фронта
По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 38 боевых столкновений.
Так, в зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе населенного пункта Макеевка Луганской области.
На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области, но успеха не имел. Кроме того, наши защитники успешно отразили атаки врага в районах Керамика, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Враг совершил 11 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
На Шахтерском направлении захватчики безрезультатно атаковали в районе Старомайорского Донецкой области.
На Запорожском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районах Новодаровки и Вербового Запорожской области, успеха не имел.
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают составы обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.
Враг нанес 10 ракетных ударов по Украине
Кроме того, враг нанес 89 авиационных ударов и совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и гражданским объектам Украины.
Также Российская Федерация в ночь на 1 октября нанесла очередной удар по Украине, применив около 30 ударных БПЛА типа Shahed-136/1310 с южного, юго-восточного и северного направлений. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 16 вражеских "шахедов". В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Кроме того, сегодня ночью российские оккупанты снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
Авиационные удары получили Ивановка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Новое, Терны, Спорное, Выемка, Веселое, Клещиевка, Андреевка, Константиновка, Авдеевка, Новомихайловка, Золотая Нива, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области; Берислав, Козоцкое, Ольговка и Высокое Херсонской области.
Под артиллерийским огнем оказались более 150 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Силы обороны 13 раз попали по районам скопления россиян
За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск поразили зенитно-ракетный комплекс, пункт управления, склад боеприпасов и 16 вражеских артиллерийских средств.
- Вечером воскресенья, 1 октября, российские террористы нанесли удар по Бериславу, Тягинце и Веселому. В результате один человек погиб, еще один получил ранения.
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