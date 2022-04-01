Армия РФ в полномасштабной войне с Украиной потеряла более 17.5 тыс. человек
В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили обновленные потери россиян за время полномасштабного вторжения в Украину
Об этом сообщила пресс-служба ГШ ВСУ в Facebook.
С 24 февраля по 1 апреля российская армия потеряла:
- личного состава – около 17700 человек,
- танков - 625 ед,
- боевых бронированных машин - 1751 ед,
- артиллерийских систем - 316 ед,
- ракетных систем залпового огня - 96 ед,
- средства ПВО - 54 ед,
- самолетов – 143 ед,
- вертолетов – 131 ед,
- автомобильной техники - 1220 ед,
- корабли/катера - 7 ед,
- цистерн с горюче-смазочными материалами - 76,
- беспилотники оперативно-тактического уровня – 85.
- специальная техника – 24.
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
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