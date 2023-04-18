Армия РФ увеличила количество носителей "калибров" в Черном море: общий залп 24 ракеты
В Черном море Россия по состоянию на вторник, 18 апреля, держит четыре носителя "калибров" с общим залпом до 24 ракет
Об этом Оперативное командование "Юг" сообщает в facebook.
"По состоянию на 13:00 в Черном море увеличено количество ракетоносителей до четырех. В настоящее время два надводных и два подводных ракетоносителя могут иметь общий залп до 24 "калибров", - говорится в сообщении.
- 12 апреля в Черном море РФ удерживала четыре корабля, среди которых два носителя "калибров" . Общий залп составлял до 12 ракет.
- 13 апреля сообщалось, что в Черном море на боевом дежурстве находятся четыре корабля РФ, среди которых один носитель крылатых ракет типа "Калибр". Общий залп составляет до 4 ракет.
- 14 апреля сообщалось, что на боевом дежурстве в Черном море РФ держит девять своих кораблей, среди которых один ракетоноситель, общий залп которого составляет до четырех крылатых ракет типа "Калибр".
- 15 апреля стало известно, что российские военные вдвое увеличили количество кораблей в Черном море, являющихся носителями ракет типа "Калибр".
- По состоянию на 17 апреля было известно, что в Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей, среди которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр" - общий залп до 16 ракет.
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