Об этом Оперативное командование "Юг" сообщает в facebook.

"По состоянию на 13:00 в Черном море увеличено количество ракетоносителей до четырех. В настоящее время два надводных и два подводных ракетоносителя могут иметь общий залп до 24 "калибров", - говорится в сообщении.