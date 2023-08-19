Армия РФ утром ударила по Херсону: погибла женщина
Российские террористы, в субботу, 19 августа, обстреляли Дарьевскую общину Херсонской области. В результате вражеской атаки погибла местная жительница
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.
Отмечается, что 19 августа около 08:30 российские военные обстреляли село в Дарьевской общине Херсонской области.
В результате вражеской атаки погибла местная жительница. Также в сообщении добавили, что данные по количеству травмированных уточняются.
"При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
В Херсонской ОВА уточнили , что враг атаковал поселок Токаревка.
"Утром под огнем окупантов была Токаревка. Эта вражеская атака оборвала жизнь 68-летней местной жительницы", - написали в администрации.
- В пятницу, 18 августа, русская армия убила 72-летнего жителя Херсона.
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