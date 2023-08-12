Об этом сообщает глава МВД Игорь Клименко.

"Утром враг ударил управляемой авиабомбой по Орехову. В результате удара погиб полицейский. 12 человек ранены, среди которых 4 работника полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что погибшим оказался 31-летний капитан полиции. Сейчас врачи и парамедики полиции борются за жизнь раненых. Несколько человек в тяжелом состоянии.

"Мои соболезнования семье погибшего. Полицейские остаются с местным населением даже в самых горячих точках. Служат и защищают. Ценой собственного здоровья и жизни", - добавил Клименко.