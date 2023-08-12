Армия РФ утром ударила авиабомбой по Орехову: погиб полицейский, 12 раненых
Российские террористы утром 12 августа ударили управляемой авиабомбой по Орехову Запорожской области. В результате атаки погиб полицейский, еще 12 человек получили ранения
Об этом сообщает глава МВД Игорь Клименко.
"Утром враг ударил управляемой авиабомбой по Орехову. В результате удара погиб полицейский. 12 человек ранены, среди которых 4 работника полиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что погибшим оказался 31-летний капитан полиции. Сейчас врачи и парамедики полиции борются за жизнь раненых. Несколько человек в тяжелом состоянии.
"Мои соболезнования семье погибшего. Полицейские остаются с местным населением даже в самых горячих точках. Служат и защищают. Ценой собственного здоровья и жизни", - добавил Клименко.
- Российские террористы утром 12 августа обстреляли пгт Купянск-Узловой Купянского района Харьковской области. В результате атаки погибла женщина.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.97
Покупка 36.97Продажа 37.68
-
EUR
Покупка 40.79Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное