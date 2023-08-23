Армия РФ утром сбросила 2 авиабомбы на детсад и дома в Херсоне: 6 раненых
В среду, 23 августа, российские террористы атаковали Херсон. Захватчики сбросили две управляемые авиабомбы на детсад и жилые дома города. В результате атаки по меньшей мере 6 человек получили ранения
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"Около четырех утра российские военные сбросили две управляемые авиабомбы на детсад и жилые дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обстрела возник пожар, спасатели оперативно ликвидировали его.
Из-за вражеских обстрелов пострадали шесть человек. По данным главы, 22-летнего мужчину доставили в медучреждение, другим - врачи оказали помощь на месте.
- В пятницу, 18 августа, русская армия убила 72-летнего жителя Херсона.
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