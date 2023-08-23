Армия РФ утром сбросила 2 авиабомбы на детсад и дома в Херсоне: 6 раненых

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Около четырех утра российские военные сбросили две управляемые авиабомбы на детсад и жилые дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела возник пожар, спасатели оперативно ликвидировали его.

Из-за вражеских обстрелов пострадали шесть человек. По данным главы, 22-летнего мужчину доставили в медучреждение, другим - врачи оказали помощь на месте.