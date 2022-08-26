Об этом сообщает в телеграме Славянская городская военно-гражданская администрация .

"Очередной утренний обстрел произошел сегодня, 26 августа. В результате попадания здание учебного заведения претерпело значительные разрушения", - говорится в сообщении.

Известно, что в результате попадания российского снаряда никто не пострадал.

"Это еще раз заставляет напомнить об эвакуации. Не ждите, когда разрушенным окажется именно ваш дом. Уезжайте сейчас!" – добавил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

В Славянске 25 августа, раздались три мощных взрыва, повреждены многоэтажки.

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