Армия РФ утром попала в Славянский химико-механический техникум
Утром 26 августа российские оккупанты попали в химико-механический техникум в Славянске Донецкой области
Об этом сообщает в телеграме Славянская городская военно-гражданская администрация .
"Очередной утренний обстрел произошел сегодня, 26 августа. В результате попадания здание учебного заведения претерпело значительные разрушения", - говорится в сообщении.
Известно, что в результате попадания российского снаряда никто не пострадал.
"Это еще раз заставляет напомнить об эвакуации. Не ждите, когда разрушенным окажется именно ваш дом. Уезжайте сейчас!" – добавил начальник городской военной администрации Вадим Лях.
- В Славянске 25 августа, раздались три мощных взрыва, повреждены многоэтажки.
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