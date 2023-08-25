Армия РФ утром обстреляла Подолы на Харьковщине: ранен мужчина

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня утром, в 06:30, враг обстрелял с.Подолы Купянского района. Получил ранение и был госпитализирован 59-летний гражданский мужчина", - написал он.

За прошедшие сутки захватчики обстреливали территории Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.

В с. Петропавловка Купянского района повреждено частное домовладение, там произошел пожар.

В результате обстрела из РСЗО с. Юрченко Чугуевского района повреждены 3 частных дома, линии электропередачи, здание магазина и уничтожен частный автомобиль.

В Волчанске Чугуевского района обстрелом повреждено здание гражданского предприятия и 3 частных жилых дома, произошел пожар. Без пострадавших.