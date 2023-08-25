Армия РФ утром обстреляла Подолы на Харьковщине: ранен мужчина
Российская оккупационная армия утром 25 августа обстреляла село Подолы Купянского района Харьковской области, в результате чего получил ранение гражданский мужчина
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Сегодня утром, в 06:30, враг обстрелял с.Подолы Купянского района. Получил ранение и был госпитализирован 59-летний гражданский мужчина", - написал он.
За прошедшие сутки захватчики обстреливали территории Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.
В с. Петропавловка Купянского района повреждено частное домовладение, там произошел пожар.
В результате обстрела из РСЗО с. Юрченко Чугуевского района повреждены 3 частных дома, линии электропередачи, здание магазина и уничтожен частный автомобиль.
В Волчанске Чугуевского района обстрелом повреждено здание гражданского предприятия и 3 частных жилых дома, произошел пожар. Без пострадавших.
- В результате обстрела Волчанская 22 августа пострадала женщина , которая оказалась под завалами.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.79 Покупка 37.79Продажа 38.65
- EUR Покупка 41.01Продажа 42.17
- Актуальное
- Важное