Армия РФ утром нанесла ракетный удар по объекту инфраструктуры в Николаеве, - ОВА

Об этом сообщает глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Утром, 29 сентября, около 04:13 город Николаев получил ракетный удар. Попадание произошло в объект инфраструктуры в окрестностях города", - говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки произошло возгорание сухой травы. Спасатели в 06:45 полностью ликвидировали пожар. По состоянию на 07:50 информация о пострадавших не поступала.

В то же время в 03:59 враг наносил артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской общины. В результате также возник пожар сухой травы на открытой территории жилого сектора. Без жертв.