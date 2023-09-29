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Армия РФ утром нанесла ракетный удар по объекту инфраструктуры в Николаеве, - ОВА

29 сентября, 2023 пятница
07:52
Война с Россией

Утром пятницы, 29 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Николаеве. Кроме этого, РФ по артиллерии обстреляла Куцурубскую общину

Об этом сообщает глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Утром, 29 сентября, около 04:13 город Николаев получил ракетный удар. Попадание произошло в объект инфраструктуры в окрестностях города", - говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки произошло возгорание сухой травы. Спасатели в 06:45 полностью ликвидировали пожар. По состоянию на 07:50 информация о пострадавших не поступала.

В то же время в 03:59 враг наносил артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской общины. В результате также возник пожар сухой травы на открытой территории жилого сектора. Без жертв.

  • В ночь на 26 сентября враг запустил "шахеды" и ракеты по Украине. Дроны попали в припортовую инфраструктуру Одесской области, в результате чего ранены два человека, и инфраструктурный объект в Черкасской области. Кроме того, российская ракета атаковала Николаев.
Николаев
російська армія
Николаевщина
ракетний удар
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