Армия РФ утром атаковала Херсон: погиб мужчина, 2 пострадавших
Утром пятницы, 22 сентября, российские террористы обстреляли Херсон. В результате вражеской атаки погиб 25-летний мужчина, еще два человека получили ранения
Об этом сообщает Херсонская прокуратура.
"По данным следствия, 22 сентября около 09:00 российские военные в очередной раз обстреляли жилые кварталы города Херсон. Предварительно совершен артобстрел", - говорится в сообщении.
Известно, что оккупанты попали в частный дом, в результате чего травмы несовместимые с жизнью получил 25-летний мужчина. В настоящее время известно о двух местных жителях, получивших ранения. Также повреждены частные дома, хозяйственные постройки и гаражи.
Ранее об этом сообщили начальник Херсонской МВА Роман Мрочко и руководитель ОВА Александр Прокудин .
С самого утра российские захватчики атакуют Херсон с левого оккупированного берега города. Террористы нанесли удары по жилым домам.
По состоянию на 09:30 известно о 2 пострадавших: один раненый и один погибший 25-летний мужчина.
- Ночью и утром 21 сентября русские террористы атаковали город Херсон. В результате вражеского обстрела погибли 4 человека, еще 5 получили ранения.
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