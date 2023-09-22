Армия РФ утром атаковала Херсон: погиб мужчина, 2 пострадавших

Об этом сообщает Херсонская прокуратура.

"По данным следствия, 22 сентября около 09:00 российские военные в очередной раз обстреляли жилые кварталы города Херсон. Предварительно совершен артобстрел", - говорится в сообщении.

Известно, что оккупанты попали в частный дом, в результате чего травмы несовместимые с жизнью получил 25-летний мужчина. В настоящее время известно о двух местных жителях, получивших ранения. Также повреждены частные дома, хозяйственные постройки и гаражи.

Ранее об этом сообщили начальник Херсонской МВА Роман Мрочко и руководитель ОВА Александр Прокудин .

С самого утра российские захватчики атакуют Херсон с левого оккупированного берега города. Террористы нанесли удары по жилым домам.

По состоянию на 09:30 известно о 2 пострадавших: один раненый и один погибший 25-летний мужчина.