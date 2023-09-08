Армия РФ удерживает в Черном море ракетоноситель с 8 "калибрами"
По состоянию на 8 сентября российские оккупанты удерживают на боевом дежурстве в Черном море 9 вражеских кораблей. Среди них находится ракетоноситель с 8 ракетами "калибр"
Об этом сообщают ВМС ВСУ.
В Черном море на боевом дежурстве находятся 9 вражеских кораблей, среди которых носитель крылатых ракет "калибр", общий залп до 8 ракет.
Кроме этого, в Азовском море находится 1 вражеский корабль, а в Средиземном море – 2 вражеских корабля.
- По состоянию на 09.00 четверга, 7 сентября, на боевом дежурстве в Черном море находились 11 российских кораблей. Среди них – один ракетоноситель, с общим залпом до 8 "калибров".
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