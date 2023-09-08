Армия РФ удерживает в Черном море ракетоноситель с 8 "калибрами"

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

В Черном море на боевом дежурстве находятся 9 вражеских кораблей, среди которых носитель крылатых ракет "калибр", общий залп до 8 ракет.

Кроме этого, в Азовском море находится 1 вражеский корабль, а в Средиземном море – 2 вражеских корабля.