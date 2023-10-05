Армия РФ ударила по больнице в Бериславе В Херсонской области: 2 раненых медработника
В четверг, 5 октября, российские террористы ударили по медицинскому учреждению в Бериславе Херсонской области. В результате этого два медработника получили ранения
Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
"В Бериславе - прямое попадание в больницу. Наголову уничтожен четвертый этаж, еще один - частично. Также вражеским огнем повреждены машины "экстренки", - написал Прокудин.
По его словам, по состоянию на 13:30 известно о двух пострадавших. У водителя кареты "быстрой" перелом ноги и ранение головы. Фельдшер получил контузию.
- Также с утра российская оккупационная армия убила двух жителей Херсона, ударив по городу из артиллерии.
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