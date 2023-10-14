Армия РФ ударила по Бериславу в Херсонской области: погибла женщина
Российская оккупационная армия в субботу, 14 октября, обстреляла город Берислав Херсонской области, в результате чего погибла женщина
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
По его словам, оккупанты обстреляли город из артиллерии около 16:30: враг попал в жилые дома.
"В это время на балконе своей квартиры находилась 42-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте", - проинформировал Прокудин.
В Офисе генпрокурора уточнили , что женщина получила осколочные ранения, повлекшие за собой смерть. В настоящее время уточняется информация о других пострадавших.
Начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
- В тот же день россияне с временно оккупированного левобережья атаковали Херсон. Они ударили по рынку в Днепровском районе города.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.35 Покупка 37.35Продажа 38.09
- EUR Покупка 39.61Продажа 40.68
- Актуальное
- Важное