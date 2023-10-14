Армия РФ ударила по Бериславу в Херсонской области: погибла женщина

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, оккупанты обстреляли город из артиллерии около 16:30: враг попал в жилые дома.

"В это время на балконе своей квартиры находилась 42-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте", - проинформировал Прокудин.

В Офисе генпрокурора уточнили , что женщина получила осколочные ранения, повлекшие за собой смерть. В настоящее время уточняется информация о других пострадавших.

Начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).