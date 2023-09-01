Армия РФ ударила из артиллерии по Днепропетровщине: ранена женщина

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

В результате вражеской атаки пострадала 81-летняя жительница Никополя. Спасатели достали женщину из заблокированного дома. Отмечается, что травмы у нее не тяжелые, женщине оказали всю необходимую помощь.

Также в результате обстрелов в Никополе повреждены 15 жилых домов, 11 хозяйственных построек, легковой автомобиль, полтора десятка солнечных панелей, 4 линии электропередачи и газопровод.

Фото: Николай Лукашук

Кроме этого, с утра и в течение дня враг четырежды атаковал села Великомихайловской громады Синельниковского района. Из-за этого повреждены 3 частных жилых дома и электросети.