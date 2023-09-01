Армия РФ ударила из артиллерии по Днепропетровщине: ранена женщина
В пятницу, 1 сентября, российские террористы били из артиллерии по Синельниковской и Никопольской громадам Днепропетровской области, в результате чего ранена женщина
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
В результате вражеской атаки пострадала 81-летняя жительница Никополя. Спасатели достали женщину из заблокированного дома. Отмечается, что травмы у нее не тяжелые, женщине оказали всю необходимую помощь.
Также в результате обстрелов в Никополе повреждены 15 жилых домов, 11 хозяйственных построек, легковой автомобиль, полтора десятка солнечных панелей, 4 линии электропередачи и газопровод.
Фото: Николай Лукашук
Кроме этого, с утра и в течение дня враг четырежды атаковал села Великомихайловской громады Синельниковского района. Из-за этого повреждены 3 частных жилых дома и электросети.
- В понедельник, 28 августа, враг обстрелял Марганецкую громаду на Никопольщине - четыре человека ранены.
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