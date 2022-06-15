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Главная война с Россией Армия РФ требует общей мобилизации и нескольких месяцев на перегруппировку, Путин не соглашается, - Bloomberg

Армия РФ требует общей мобилизации и нескольких месяцев на перегруппировку, Путин не соглашается, - Bloomberg

15 июня, 2022 среда
00:22
война с Россией

В России активно восстанавливают боеспособность выведенных на переформирование военных соединений, а из-за больших потерь и нехватки личного состава в армии, в регионах хотят объявить общую мобилизацию

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам высокопоставленных европейских чиновников, знакомых с ситуацией, Россия по всем военным округам собирает живую силу, а также исправную технику, израсходовав большую часть своего военного потенциала за первые 100 дней вторжения в Украину.

Предполагается, что в ближайшее время России может потребоваться несколько месяцев для большой перегруппировки сил. Кремль также должен быть вынужден объявить массовую мобилизацию, чтобы решить кадровый дефицит рядового состава. Но российские источники отмечают, что президент РФ Владимир Путин еще против такого шага, поскольку начало мобилизации будет означать публичное признание войны.

  • Как отмечают в Пентагоне, Путин до сих пор планирует захватить значительную часть Украины.

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