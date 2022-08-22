Об этом информирует в телеграме глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

"Друзья, на противоположном берегу водохранилища армией РФ совершена провокация. По возможности, покиньте улицы, избегайте пребывания в местах массовых скоплений людей. Предупреждение касается городов, сел и поселков расположенных на берегу Каховского водохранилища", - говорится в сообщении.

На Днепропетровщине в ночь на 18 августа оккупанты обстреляли дома, школу, храм, магазин, электролинии и ранили женщину.

Ранее, 21 августа, российские оккупанты ударили из "ураганов" по Зеленодольской территориальной громаде в Криворожском районе Днепропетровщины, убив человека и ранив еще шестерых.

В ночь на 22 августа россияне обстреляли Никопольский, Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровщины, ранив по меньшей мере четырех пожилых людей, разрушив и повредив дома, детсад, магазины, аптеки, рынки, суд, автовокзал, сельхозпредприятие, школу, школу.

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