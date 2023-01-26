Армия РФ сегодня слабее, чем 11 месяцев назад, но до сих пор опасна, – Белый дом
Россия существенно ослабла за 11 месяцев войны, потеряв огромное количество людей и вооружений, однако до сих пор остается опасной, поэтому поддержка Украины не должна уменьшиться.
Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.
"Никаких сомнений, что российская армия сегодня слабее, чем 11 месяцев назад", - сказал представитель Белого дома.
Он напомнил, что россияне потеряли множество людей и ресурсов, в том числе тысячи ракет и беспилотников, которые они запускали на украинскую территорию.
Однако, по словам Кирби, российские войска вместе со своим вооружением, хоть и устаревшим, сохраняют способность наносить опасные удары, от которых ежедневно погибает много украинцев.
"Из-за этого мы так сосредоточены на том, чтобы Украина в дальнейшем могла защищаться и иметь возможность давать отпор и добиваться успеха на поле боя", - подчеркнул представитель Белого дома. Он также отметил, что Соединенные Штаты сохраняют большое военное присутствие в странах Европы, чтобы защитить европейскую модель безопасности, если Россия решит пойти дальше.
"Несомненно, среда безопасности в Европе изменилась из-за того, что сделал Путин. Поэтому Соединенные Штаты пошли на то, чтобы четко показать нашим союзникам по НАТО, особенно на восточном фланге, насколько серьезно мы относимся к своим обязательствам по статье 5 (Устав НАТО) , – ред.). И Путин должен это понимать", - подытожил Кирби.
- Напомним, президент США Джо Байден объявил о новом масштабном пакете оборонной помощи Украине, который будет включать 31 танк Abrams и сопутствующее оборудование и вооружение на сумму $400 млн.
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