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Армия РФ сегодня слабее, чем 11 месяцев назад, но до сих пор опасна, – Белый дом

26 января, 2023 четверг
04:26
война с Россией

Россия существенно ослабла за 11 месяцев войны, потеряв огромное количество людей и вооружений, однако до сих пор остается опасной, поэтому поддержка Украины не должна уменьшиться.

Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

"Никаких сомнений, что российская армия сегодня слабее, чем 11 месяцев назад", - сказал представитель Белого дома.

Он напомнил, что россияне потеряли множество людей и ресурсов, в том числе тысячи ракет и беспилотников, которые они запускали на украинскую территорию.

Однако, по словам Кирби, российские войска вместе со своим вооружением, хоть и устаревшим, сохраняют способность наносить опасные удары, от которых ежедневно погибает много украинцев.

"Из-за этого мы так сосредоточены на том, чтобы Украина в дальнейшем могла защищаться и иметь возможность давать отпор и добиваться успеха на поле боя", - подчеркнул представитель Белого дома. Он также отметил, что Соединенные Штаты сохраняют большое военное присутствие в странах Европы, чтобы защитить европейскую модель безопасности, если Россия решит пойти дальше.

"Несомненно, среда безопасности в Европе изменилась из-за того, что сделал Путин. Поэтому Соединенные Штаты пошли на то, чтобы четко показать нашим союзникам по НАТО, особенно на восточном фланге, насколько серьезно мы относимся к своим обязательствам по статье 5 (Устав НАТО) , – ред.). И Путин должен это понимать", - подытожил Кирби.

  • Напомним, президент США Джо Байден объявил о новом масштабном пакете оборонной помощи Украине, который будет включать 31 танк Abrams и сопутствующее оборудование и вооружение на сумму $400 млн.

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США
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