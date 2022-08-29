Армия РФ пыталась штурмовать Потемкино на Херсонщине и еще по меньшей мере 11 пунктов на Донетчине, - Генштаб ВСУ
Российские оккупанты пытались штурмовать Потемкино на Херсонщине, а также на Новопавловском, Авдеевском, Славянском, Краматорском и Бахмутском направлениях в Донецкой области
Об этом в фейсбуке информирует Генштаб ВСУ .
На Волынском и Полесском направлениях – без существенных изменений. Есть угроза авиаударов с территории Беларуси.
На Сиверском направлении рашисты из ствольной артиллерии обстреливали возле Янжуловки Черниговской области и Старикова, Вольной Слободы Сумской области.
На Харьковском направлении оккупанты били из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии по меньшей мере по 10 населенным пунктам, в частности, Уды, Слатино, Светличное, Байрак, Победа, Кутузовка, Чеполь, Гусаровка, Руски Тишки и Залиман.
На Славянском направлении ВСУ зафиксировали артиллерийский огонь недалеко от Довгенького, Норцовки, Червоного, Сулиговки, Ридного, Адамовки и Славянска. Оккупанты пытались наступать на направлениях Богородичного и Долины - отошли.
На Краматорском направлении продолжаются вражеские обстрелы из артиллерийских систем по районам Григоровки, Ивано-Дарьевки и Татьяновки. Потерями и бегством завершилась для оккупантов попытка продвинуться в направлении населенного пункта Ивано-Дарьевка.
На Бахмутском направлении враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Веселая Долина и Майорск. В Торецке, Бахмуте и Кодеме также зафиксированы удары авиации РФ.
ВСУ отразили наступление оккупантов в направлениях населенных пунктов Соледар, Веселая Долина, Бахмут и Кодема.
На Авдеевском направлении подверглись огневому поражению районы Авдеевки, Опытного, Невельского, Первомайского, Новобахмутовки и Александрополя. Противник пытался штурмовать в направлениях Марьинки, Первомайского и Невельского, получил отпор и отступил.
На Новопавловском направлении враг обстрелял позиции ВСУ из танков, ствольной артиллерии и РСЗО возле Павловки, Времевки, Новоселки и Шевченко. Кроме того, во Владимировке также задействовал авиацию. Рашисты неудачно пытались наступать в направлении Павловки.
На Запорожском направлении жарко было в районах населенных пунктов Гуляйполе, Орехов, Червоное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Березово, Белогорье, Степное и Каменское. Ударами авиации оккупанты пытались нанести урон нашим подразделениям возле Малых Щербаков.
На Южнобужском направлении армия РФ обстреливала из артиллерийских систем и танков районы населенных пунктов Николаев, Лупарево, Таврическое, Прибужское, Посад-Покровское, Украинка, Любомировка, Заря, Мирное, Квитневое, Киселевка, Кобзарцы, Березнеговатое, Высунск, Явкино, Большое Арптаково, Тополиное и Княивка. Ударам авиации подверглись районы Андреевки и Калиновки.
Враг пытался улучшить положение неподалеку от Потемкина - понес потери.
"В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника выполняет задачи по поддержанию благоприятного оперативного режима и блокированию гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря", - говорится в сообщении.
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