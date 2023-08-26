Армия РФ пыталась наступать на трех направлениях, на фронте произошли 38 боеприкосновений, - Генштаб
В сутки субботы, 26 августа, российские захватчики пытались продвигаться на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях. На фронте произошли 38 боевых столкновений
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.
Так, на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Сиверском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Хриновка, Клюсы Черниговской области; Вольная Слобода, Ходыно, Семейкино, Горки Сумской области и Плетеневка, Круглое, Бударки Харьковской области.
На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенным пунктам Дворична, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении противник вел бесполезные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Новоегоровки, Твердохлебового, Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы наненсли по более 15 населенным пунктам, в частности, Кармазиновка, Невское, Червонопоповка, Креминная, Кузьмино, Диброва Луганской области.
На Бахмутском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районах Орехово-Василовки и Клищиевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клищиевки, Белой Горы, Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Зализнянское, Миньковка, Ивановское, Часов Яр, Клищиевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Степного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Новокалиново, Авдеевка, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское, Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Елизаветовка Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Старомайорского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Времовка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.
На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова и Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Яблоково, Чаривное, Новоандреевка, Лобково, Каменское, Степногорск Запорожской области.
На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали Ольговка, Одрадокаменка, Николаевка, Херсон, Янтарное, Днепровское Херсонской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Враг нанес 3 ракетных и 34 авиационных удара по Украине
В течение суток россияне нанесли 3 ракетных и 34 авиационных удара, совершили 34 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктурае.
Силы обороны поразили 2 ЗРК и попали по району скопления россиян
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 2 удара по пунктам управления, 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Также подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 зенитно-ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава и 4 артиллерийских средства на огневых позициях противника.
- За сутки 25 августа на фронте произошло более 40 боевых столкновений. Оккупанты потеряли еще 640 военных, а ВСУ нанесли 12 ударов по районам сосредоточения российских военных.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.81 Покупка 37.81Продажа 38.68
- EUR Покупка 41.04Продажа 42.16
- Актуальное
- Важное