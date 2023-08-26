Армия РФ пыталась наступать на трех направлениях, на фронте произошли 38 боеприкосновений, - Генштаб

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

Так, на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Хриновка, Клюсы Черниговской области; Вольная Слобода, Ходыно, Семейкино, Горки Сумской области и Плетеневка, Круглое, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенным пунктам Дворична, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел бесполезные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Новоегоровки, Твердохлебового, Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы наненсли по более 15 населенным пунктам, в частности, Кармазиновка, Невское, Червонопоповка, Креминная, Кузьмино, Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районах Орехово-Василовки и Клищиевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клищиевки, Белой Горы, Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Зализнянское, Миньковка, Ивановское, Часов Яр, Клищиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Степного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Новокалиново, Авдеевка, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское, Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Старомайорского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Времовка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова и Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Яблоково, Чаривное, Новоандреевка, Лобково, Каменское, Степногорск Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали Ольговка, Одрадокаменка, Николаевка, Херсон, Янтарное, Днепровское Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Враг нанес 3 ракетных и 34 авиационных удара по Украине

В течение суток россияне нанесли 3 ракетных и 34 авиационных удара, совершили 34 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктурае.

Силы обороны поразили 2 ЗРК и попали по району скопления россиян

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 2 удара по пунктам управления, 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.



Также подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 зенитно-ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава и 4 артиллерийских средства на огневых позициях противника.