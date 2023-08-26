Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Армия РФ пыталась наступать на трех направлениях, на фронте произошли 38 боеприкосновений, - Генштаб

Армия РФ пыталась наступать на трех направлениях, на фронте произошли 38 боеприкосновений, - Генштаб

26 августа, 2023 суббота
19:01
Война с Россией

В сутки субботы, 26 августа, российские захватчики пытались продвигаться на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях. На фронте произошли 38 боевых столкновений

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

Так, на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Хриновка, Клюсы Черниговской области; Вольная Слобода, Ходыно, Семейкино, Горки Сумской области и Плетеневка, Круглое, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенным пунктам Дворична, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел бесполезные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Новоегоровки, Твердохлебового, Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы наненсли по более 15 населенным пунктам, в частности, Кармазиновка, Невское, Червонопоповка, Креминная, Кузьмино, Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районах Орехово-Василовки и Клищиевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клищиевки, Белой Горы, Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Зализнянское, Миньковка, Ивановское, Часов Яр, Клищиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Степного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Новокалиново, Авдеевка, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское, Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Старомайорского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Времовка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова и Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Яблоково, Чаривное, Новоандреевка, Лобково, Каменское, Степногорск Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали Ольговка, Одрадокаменка, Николаевка, Херсон, Янтарное, Днепровское Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Враг нанес 3 ракетных и 34 авиационных удара по Украине

В течение суток россияне нанесли 3 ракетных и 34 авиационных удара, совершили 34 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктурае.

Силы обороны поразили 2 ЗРК и попали по району скопления россиян

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 2 удара по пунктам управления, 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 зенитно-ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава и 4 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

  • За сутки 25 августа на фронте произошло более 40 боевых столкновений. Оккупанты потеряли еще 640 военных, а ВСУ нанесли 12 ударов по районам сосредоточения российских военных.
Украина
Россия
Мелитополь
російська армія
Луганщина
военные силы Украины
Херсонщина
Донетчина
окупанти
Марьинка
Авдеевка
Запорожская область
Бахмут
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
25 августа, 2023 пятница
Оккупанты уже понимают нецелесообразность своих военных объектов в Крыму, - Гуменюк
Дмитро Медведєв
24 августа, 2023 четверг
МИД Грузии отреагировал на заявление Медведева о присоединении к РФ Абхазии и Южной Осетии
Євген Пригожин
24 августа, 2023 четверг
Гибель Пригожина является плохой новостью для Украины, - Bild
Киев
+30°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.81
    Покупка 37.81
    Продажа 38.68
  • EUR
    Покупка 41.04
    Продажа 42.16
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
26 августа
19:36
Обновлено
На Житомирщине столкнулись два украинских учебно-боевых самолета: погибли три пилота ВСУ
19:21
SpaceX отправила на МКС астронавтов из четырех разных стран
19:01
Эксклюзив
Украинские войска несомненно войдут в Крым, - полковник Грант
19:00
Эксклюзив
Российский военнопленный: Вернувшись домой, я бы отрубил себе пару пальцев, чтобы меня больше не мобилизовали
18:57
Эксклюзив
Юрист объяснил, почему необходимо ликвидировать систему территориальных центров комплектования
18:48
В столице Судана возле президентского дворца раздался мощный взрыв
18:43
У россиян остался только человеческий ресурс, - Буданов
18:30
Несломленная. Волонтер из Запорожья Татьяна Дроботя
Украинский мурал на "Доме Москвы" в Вильнюсе: здание снесут, стенопись выставят на аукцион, а на новом месте создадут неофреску "Несокрушимая"
18:24
Обновлено
В Италии автобус с украинцами попал в ДТП: 15 пострадавших, 4 - в тяжелом состоянии
18:16
Россияне ударили по Херсону: ранены две женщины
18:09
Папа Римский призвал российскую молодежь "сеять зерна примирения"
18:04
Джастин Трюдо
"Страны G7 и НАТО всегда знали, что это будет длительный процесс": премьер Канады о контрнаступлении ВСУ
18:03
OPINION
Кажется, мы глубоко больны и не лечимся... Но есть решение
17:53
После совещания с руководителями штабов НАТО и Британии Залужный решил сосредоточиться на прорыве к Азовому морю, - The Guardian
17:40
В Южной Корее выступили против выброса очищенной воды с Фукусимы: в акции протеста приняло участие около 50 тыс. человек
16:37
Эксклюзив
Военный эксперт Снегирев считает, что вожаков Вагнера вывели в тень: Происходит операция "прикрытие"
16:32
Крымчанам не следует бояться помогать ВСУ, а тем, кто натворил глупостей, лучше уехать, - Буданов
16:23
Эксклюзив
Полковник Грант рассказал, что нужно для прорыва в Крым и победы над РФ
16:12
доллар
Курс валют на 26 августа: цены в банках и обменниках
16:02
OPINION
Выборы в Украине придется проводить по настоянию союзников?
15:59
"Не думаю, что это займет целый год": Резников о том, когда Украина сможет получить ракеты Taurus
15:58
Засуха в Европе: критически низкий уровень воды в реке Рейн может повлиять на транспортировку грузов
В связи с засухой движение по Панамскому каналу могут ограничить на год
15:42
Эксклюзив
Здесь без вариантов, есть одна-единственная версия: Фейгин сказал, кто стоит за гибелью Пригожина
15:36
Российскую технику в Крым стали больше переправлять по морю, а не по Крымскому мосту
15:22
Буданов рассказал, когда последний раз видели Путина
15:16
Обзор
Усик и "Крепость Бахмут", а у Украины очень серьезные проблемы в еврокубках: главные новости спорта за неделю
15:03
"Мое счастье всегда со мной": Буданов рассказал, что жена живет с ним в рабочем кабинете
15:02
В МИД Украины считают неприемлемыми намерения 5 стран ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна
14:49
Подоляк назвал тезисы пропаганды РФ, которые она озвучивает из-за контрнаступления ВСУ на юге Украины
14:45
Эксклюзив
В Силах обороны объяснили, почему враг переместил ракетоносцы в Азовское море
14:37
Усик – Дюбуа: онлайн-трансляция чемпионского боя украинца
14:32
В Азербайджане в национальном музее искусств ввели украинский аудиогид
14:20
В РФ заявили об обстреле "градами" поселка в Белгородской области: пострадали 6 человек
14:07
Обновлено
Армия РФ обстреляла кафе в пригороде Купянска: 2 погибших, один ранен
14:05
Эксклюзив
Глен Грант
Украина однозначно получит дальнобойные ракеты, - полковник Грант
14:02
В русском Кемерово загорелся большой склад с фейерверками и пиротехникой, они детонируют
14:01
OPINION
Как во время iForum2023 искали алгоритмы перезапуска оборонной промышленности Украины
13:37
Обновлено
Сегодня в Украине отмечают День авиации
13:33
Обновлено
Усик и Дюбуа провели финальную дуэль взглядов. Украинец вышел на сцену с баннером "Фортеця Бахмут"
13:14
морепродукты
Россия планирует увеличить экспорт морепродуктов в Китай после приостановки импорта из Японии
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV