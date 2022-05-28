Армия РФ пытается выдавить хоть какой-то результат для себя, но наша оборона держится, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассказал о ситуации на Восточном фронте
Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .
"Ситуация очень сложная. Особенно в тех районах на Донбассе и Харьковщине, где российская армия пытается выдавить хоть какой-то результат для себя", - сказал Зеленский.
Он назвал ключевые направления борьбы на фронте.
"Это по-прежнему Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Попасная и другие города, на которых сосредоточено российское наступление. Но наша оборона держится. Там несказанно сложно. И я благодарен всем, кто выдерживает это давление оккупантов", - подытожил президент.
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