Армия РФ пытается усилить боевые силы на Лимано-Купянском направлении, - Евлаш
Российские военные на Лимано-Купянском направлении пытаются компенсировать нехватку артиллерии и нарастить свои силы
Об этом заявил начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в телемарафоне.
"РФ продолжает активно применять авиацию. 16 раз российские военные использовали штурмовики СУ-25, СУ-35 и вертолеты К-52. Вероятно, это связано с тем, что они наращивают усилия на Лимано-Купянском направлении", - заявил он.
В то же время Силы обороны ликвидировали еще 10 российских танков. Преимущественно это Т-72 и несколько единиц Т-80: "Предпочтительно это Т-72 и несколько единиц Т-80. А также уничтожены пять боевых бронированных машин, три пушки "Мста-С", две - Д-30, одна противотанковую пушку "Рапира", два автомобиля врага".
По его словам, за прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали также 245 окупантов. Произошло 19 боевых столкновений: 13 – на Купянском, 6 – на Лиманском.
- В течение суток, 8 октября, Силы обороны отразили ряд российских атак на Харьковщине, Луганщине, а также на Марьинском и Бахмутском направлениях.
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