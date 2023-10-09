Армия РФ пытается усилить боевые силы на Лимано-Купянском направлении, - Евлаш

Об этом заявил начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в телемарафоне.

"РФ продолжает активно применять авиацию. 16 раз российские военные использовали штурмовики СУ-25, СУ-35 и вертолеты К-52. Вероятно, это связано с тем, что они наращивают усилия на Лимано-Купянском направлении", - заявил он.

В то же время Силы обороны ликвидировали еще 10 российских танков. Преимущественно это Т-72 и несколько единиц Т-80: "Предпочтительно это Т-72 и несколько единиц Т-80. А также уничтожены пять боевых бронированных машин, три пушки "Мста-С", две - Д-30, одна противотанковую пушку "Рапира", два автомобиля врага".

По его словам, за прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали также 245 окупантов. Произошло 19 боевых столкновений: 13 – на Купянском, 6 – на Лиманском.