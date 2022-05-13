Армия РФ пытается прорваться в Славянск и Краматорск, ведь командование испытывает давление из-за необходимости успеха в операциях на Востоке Украины, - разведка Британии

Об этом сообщило министерство обороны Великобритании в twitter.

"Первоочередной задачей на этом направлении является оцепление украинских сил в районе проведения Операции объединенных сил, отключение их от поддержки или подкрепления со стороны частей на западе страны", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, украинские военнослужащие успешно предотвратили попытку россиян переправиться через реку на Донбассе.

"Изображения указывают на то, что при попытке пересечь Северский Донец к западу от Северодонецка Россия потеряла значительную часть бронетехники, по меньшей мере одну батальонную тактическую группу, а также размещенные там понтонные переправы", - сообщают в министерстве обороны.

В разведке отметили, что переправа через реку в противоречивой среде очень рискованный маневр и это говорит о давлении на российское командование, чтобы достичь прогресса на востоке Украины.

Добавляют, что российские войска не смогли достичь ни одного значительного продвижения, несмотря на то, что сосредоточивают силы в этом районе после вывода и передислокации подразделений из Киевской и Черниговской областей.

12 мая британская разведка сообщила, что Россия признает неспособность захватить ключевые города Украины выводом войск из Харьковщины.

11 мая Россия пыталась укрепить свой гарнизон на захваченном острове Змеиный в Черном море.

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