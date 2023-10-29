Армия РФ пытается оцепить Авдеевку, чтобы "посадить" Украину за стол переговоров, - военный обозреватель Попович
В РФ считают, если их армия победит под Авдеевкой, это позволит им провести переговоры с Украиной и добиться "заморозки" войны на условиях Кремля
Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала Еспресо.
У них есть цель оцепить Авдеевку, одержать там победу, чтобы ее "положить на стол", говорит Попович.
"Я не знаю почему они считают, что мы согласимся вести переговоры с ними. Но при достижении этой цели они рассчитывают на то, что "посадят" Украину за стол переговоров для того, чтобы остановить эту войну на актуальной линии фронта. То есть с учетом тех территорий, которые они захватили, в частности, на Херсонщине, в Запорожской, Донецкой области. А дальше, вероятно, они планируют накапливать силы и в какой-то среднесрочной перспективе снова приступить к наступлению уже на более выгодных условиях", - сообщил Попович.
По его словам, оккупанты будут продолжать продавливать нашу оборону в Авдеевке. Десятки российских бригад и полков уже готовы наступать на Авдеевку.
"Ситуация там тяжелая, оккупанты дальше будут перебрасывать туда подкрепления для того, чтобы осуществить окружение Авдеевки и добиться целей. Они идут вперед, у них есть определенные успехи на севере Авдеевки, поскольку именно там они сейчас продвинулись к железной дороге. На юге от Авдеевки у них меньше продвижений, частично там ВСУ пытаются отражать позиции РФ", - отметил военный обозреватель.
В общем измерении оккупанты считают, что международная ситуация сейчас для них благоприятна в отношении таких целей, поскольку непонятно что будет с помощью от США Украины, добавил Попович.
"Новый спикер Палаты представителей как говорит схальные вещи, но пока это до дела не доходит", - резюмировал Попович.
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