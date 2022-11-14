Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, продолжает оборудовать оборонные рубежи на левом берегу реки Днепр. В то же время ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", – пишет пресс-служба.

Сообщается, что идет подготовка мобилизованных россиян в военных учебных заведениях и центрах для дальнейшего переброса на войну в Украину.

За сутки рашисты нанесли 2 ракетных, 16 авиаударов и совершили 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня по территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения противником ударов.

"По имеющейся информации, военный комиссариат Брестской области объявил тендер на печать бланков предписаний, мобилизованных в количестве 50 000 экземпляров со сроком выполнения заказа до 31 декабря текущего года", - пишет Генштаб.

Также российские оккупанты бьют на:

Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, вблизи населенных пунктов Амбарне, Анискино, Бударки, Волчанск, Каменка, Сосновка и Яблоновка Харьковской области;

Купянском и Лиманском направлениях – по артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Берестово, Кисловка и Крахмальное Харьковской области; Макеевка, Невское и Стельмаховка в Луганской области и Невельское и Торское Донецкой области;

Бахмутском направлении – по всему спектру артиллерии, по районам населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменное, Григорьевка, Клещиевка, Курдюмовка, Северное и Спорное Донецкой области;

Авдеевском направлении – из разнокалиберной артиллерии, по районам Водяного, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Первомайского Донецкой области;

Новопавловском направлении – из артиллерии разных типов вблизи населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времовка, Угледар, Новополь, Павловка и Пречистовка Донецкой области;

Запорожском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в Гуляйполе, Железнодорожном, Малиновке, Ольговском, Темировке Запорожской области.

Херсонскому направлению артиллерийских обстрелов подверглись населенные пункты Дудчаны, Золотая Балка, Николаевка, Милово и Чернобаевка Херсонской области.

В Беларуси появилась волна желающих вступить в иностранный полк имени Кастуся Калиновского (действующего в составе ВСУ), чтобы воевать на стороне Украины.

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