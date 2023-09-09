Армия РФ пытается изменить систему командования на фоне проблем со снарядами и логистикой, - ISW

Об этом рассказали аналитики Института изучения войны (ISW).

В публикации говорится, что российские захватчики внесли заметные изменения в систему командования и управления в попытках защитить командную инфраструктуру и улучшить обмен информацией. Вместе с тем, развертывание сил РФ, вероятно, все еще усугубляет проблемы с горизонтальной интеграцией.

Согласно заявлению заместителя директора по анализу Центра безопасности и новейших технологий (CSET) Магариты Конаевой и научного сотрудника CSET Оуэна Дэниелса 6 сентября, войска РФ вывели штаб-квартиру за пределы досягаемости большинства ударных систем ВСУ, и разместили передовые командные пункты под землей и за хорошо защищенными позициями.

Эксперты отмечают, что остается непонятным, использовали ли интервенты эту более защищенную командную инфраструктуру во всех оккупированных районах в Украине, и в какой степени эти оборонные усилия препятствовали продолжающейся кампании ВСУ по ударам по таким объектам.

Как заявили Конаева и Дэниелс, войска РФ улучшили связь между командными пунктами и частями на фронте, проложив полевые кабели и используя более безопасную радиосвязь.

В Королевском институте объединенных служб (RUSI) заявили 4 сентября, что оккупанты также пытаются улучшить сигналы за счет более широкого использования сервисов C2 на основе приложений, требующих меньшей подготовки.

В то же время, обращают внимание Конаева и Дэниелс, российские солдаты по-прежнему часто передают конфиденциальную информацию по незащищенным каналам.

Эксперты пришли к выводу, что войска РФ по-прежнему сталкиваются с проблемами создания горизонтально интегрированной структуры управления для обмена информацией между разными подразделениями в режиме реального времени.

Также сообщается, что из-за артиллерийских ограничений окупантов они активизируют давние усилия по внедрению доктрины огня, что отдает приоритет точности, а не объему, поскольку вести массированный огонь с закрытых позиций россиянам уже проблематично, а также они испытывают трудности с транспортировкой большого количества боеприпасов. .

Сообщается также, что РФ увеличивает производство снарядов с лазерной наводкой "Краснополь" и баражирующих боеприпасов (дронов) "Ланцет" для повышения точности огня.

"Российские подразделения на фронте быстро учатся и внедряют инновации, но их способность полностью реализовать желаемый RFC, вероятно, будет ограничена их способностью предоставлять улучшенные системы связи и обеспечивать необходимую подготовку – для войск, участвующих в бою", - говорится в публикации .

Также сообщается, что войска РФ адаптируют развертывание комплексов радиоэлектронной борьбы. В RUSI заявили, что российские силы рассредоточивают системы "Поле-21" и рассматривают их как "одноразовые" системы РЭБ, чтобы обеспечить широкую защиту от ударов украинских дронов.