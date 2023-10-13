Армия РФ продвинулась возле Авдеевки на 4,5 кв. км, оккупанты терпят большие потери, - ISW

Об этом пишет Институт изучения войны.

Отмечается, что на 12 октября российские военные не обеспечили серьезного прорыва под Авдеевкой и вряд ли сразу отсекут украинские силы в Авдеевке.

Кроме того, по оценкам аналитиков, российские силы находятся в 3,32 км от украинской наземной линии связи.

Геолокационные кадры указывают на то, что российские войска, вероятно, потеряли бронетехнику в количестве по меньшей мере батальонной тактической группы (БТГ) во время наступательных действий. С 10 октября под Авдеевкой украинские силы уничтожили 33 российских бронемашина и 15 танков. По самым скромным оценкам, ВСУ уничтожили по меньшей мере 36 российских бронемашин, включая танки, бронетранспортеры и их модификации.

На кадрах, опубликованных 11 октября, якобы видно, как российская бронетехника в колонне вблизи Авдеевки падает в водоем, а геолокационные кадры, опубликованные 11 и 12 октября, показывают, как украинские войска наносят удары по колоннам российской техники в районе Авдеевки.

"Эти кадры указывают на то, что российские бронетанковые силы, возможно, не применяют уроки, полученные из предыдущих наступательных операций вблизи Угледара в феврале 2023 года или вокруг Киева в марте 2022 года, когда украинские силы уничтожили беспорядочно наступающую колонну российской бронетехники", - считают аналитики

Что известно о русском наступлении у Авдеевки

11 октября в Институте изучения войны отметили, что российская оккупационная армия активизировала наступление вокруг Авдеевки Донецкой области. Город почти 10 лет является прифронтовым, и ныне оккупанты пытаются взять его в кольцо.

Генштаб сообщил , что на Авдеевском направлении ВСУ отбили 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 8 атак в районах восточнее Степного и юго-восточнее Северного Донецкой области.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Бараьаш заявил , что российские террористы бросили до 2 тыс. личного состава для массированного наступления в районе Авдеевки.

12 октября эксперты Институт изучения войны (ISW) назвали подлинные причины наступления россиян на Авдеевку.

Виталий Барабаш также отметил , что противник предпринимает попытки сосредоточиться к северу от города, проводит безуспешные штурмовые действия.