Армия РФ применяет химическое оружие на Бахмутском направлении, - майор Кудряшов
Российская армия применяет на Бахмутском направлении химическое оружие заводского и самодельного производств, что несет определенные проблемы личному составу украинской армии
Об этом в эфире Эспрессо заявил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, майор Родион Кудряшов.
"Да, не в первый раз зафиксировано, что враг применяет химическое оружие. Это как самодельные химические боеприпасы, так и заводского производства, которыми враг пытается поразить личный состав ВСУ", - отметил он.
Также Кудряшов добавил, что эффект от этого оружия - это головокружение и частичная потеря зрения. По словам майора, это оружие подобно тому, которое россияне применяли у себя в стране во время разгона митингов.
"В целом они применяют от слезоточивого газа к неизвестному веществу, которое на сегодняшний день еще до сих пор проводят экспертизы. Это несет определенные проблемы личному составу, но так или иначе мы находим инструмент, как бороться с ним", - подчеркнул майор.
- 18 июля сообщалось, что на Купянском направлении российская армия сосредоточила свои основные усилия и продолжает наступление, а ВСУ держат оборону. Враг опрокидывает резервы на Бахмутское направление, чтобы остановить продвижение Сил обороны Украины.
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