Об этом в эфире Эспрессо заявил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, майор Родион Кудряшов.

"Да, не в первый раз зафиксировано, что враг применяет химическое оружие. Это как самодельные химические боеприпасы, так и заводского производства, которыми враг пытается поразить личный состав ВСУ", - отметил он.

Также Кудряшов добавил, что эффект от этого оружия - это головокружение и частичная потеря зрения. По словам майора, это оружие подобно тому, которое россияне применяли у себя в стране во время разгона митингов.

"В целом они применяют от слезоточивого газа к неизвестному веществу, которое на сегодняшний день еще до сих пор проводят экспертизы. Это несет определенные проблемы личному составу, но так или иначе мы находим инструмент, как бороться с ним", - подчеркнул майор.