Армия РФ применяет авиабомбы вместо ракетных ударов, - ОК "Юг"

Об этомговорится в комментарии начальнице объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины для Радио Свобода.

"Они (войска РФ – ред.) в условиях вынужденного продолжения боевых действий продолжают атаковать именно такими снарядами. Особенность в том, что самолеты могут выпускать их далеко от линии фронта, не попадая в зону поражения нашей ПВО, а сами бомбы достигают нескольких десятков километров. Они пытаются таким образом атаковать энергетику, критическую инфраструктуру, промышленность, сельскохозяйственные угодья", - утвердила Наталья Гуменюк, добавив, что авиабомбы стали опасностью прежде всего для прифронтовых районов Украины.

Так, по ее словам, военные РФ избивают непосредственно по заминированным хозяйственным площадям, что приводит к детонации мин.

"Это становится большой опасностью, потому что люди начинают полевые работы и подвергаются поражению, но, кроме того, враг использует беспилотные летательные аппараты, к которым прикрепляются разрывные гранаты и они направляют их бессовестно в местах скопления людей", - добавила спикер.