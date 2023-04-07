Армия РФ применяет авиабомбы вместо ракетных ударов, - ОК "Юг"
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк утвердила, что Россия в дальнейшем атакует Украину авиабомбами из-за недостаточной результативности ракетных ударов
Об этомговорится в комментарии начальнице объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины для Радио Свобода.
"Они (войска РФ – ред.) в условиях вынужденного продолжения боевых действий продолжают атаковать именно такими снарядами. Особенность в том, что самолеты могут выпускать их далеко от линии фронта, не попадая в зону поражения нашей ПВО, а сами бомбы достигают нескольких десятков километров. Они пытаются таким образом атаковать энергетику, критическую инфраструктуру, промышленность, сельскохозяйственные угодья", - утвердила Наталья Гуменюк, добавив, что авиабомбы стали опасностью прежде всего для прифронтовых районов Украины.
Так, по ее словам, военные РФ избивают непосредственно по заминированным хозяйственным площадям, что приводит к детонации мин.
"Это становится большой опасностью, потому что люди начинают полевые работы и подвергаются поражению, но, кроме того, враг использует беспилотные летательные аппараты, к которым прикрепляются разрывные гранаты и они направляют их бессовестно в местах скопления людей", - добавила спикер.
- Напомним, ранее начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, отметила, что ВСУ существенно потеснили врага на Кинбурнской косе , однако раз в два дня противник решается намекнуть на свое присутствие, обстреливая Днепровско-Бугский лиман.
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