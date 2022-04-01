Армия РФ прикрывается украинскими детьми как живым щитом, когда перемещает технику, - ГУР

Об этом сообщает пресс-служба главного управления разведки Минобороны в Facebook.



"По сообщениям местных жителей в селе Новый Быков (Черниговская область) российские солдаты взяли в заложники и посадили в грузовики местных детей. Цель этих действий – страхование колонны военной техники на марше. Кроме того, кафиры используют детей как заложников – в качестве гарантии, что местное население не будет выдавать координаты перемещения неприятеля украинским защитникам", - говорится в сообщении.



Там добавили, что подобные случаи фиксируются в Сумской, Киевской, Черниговской, Запорожской областях.



"Случаи бесчеловечного обращения с детьми фиксируются украинской стороной и международными институтами. Информация о каждом из них будет передана в международные уголовные суды. Оккупанты обязательно понесут ответственность за каждое совершенное военное преступление", - заверили в разведке.

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