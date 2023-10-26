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Армия РФ потеряла под Авдеевкой от 109 до 200 единиц техники, – ISW

26 октября, 2023 четверг
04:41
Война с Россией

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что российские военные с 10 по 20 октября потеряли под Авдеевкой от 109 до 200 единиц техники.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Украинский офицер запаса отметил, что большинство российских потерь составляют, прежде всего, боевые бронированные машины, такие как БМП-1 и БМП-2 и МТ-ЛБ; танки Т-72, Т-64, Т-80; бронетранспортеры БТР; и других транспортных средств.

Он также заявил, что потери российской техники в районе Авдеевки превысили их потери во время неудачной переправы через Северский Донец в мае 2022 года и, вероятно, превысят потери в районе Угледара в период с ноября 2022 по апрель 2023 года.

Цифры могут вырасти – около десятка машин не включены в список потерь из-за несоответствия изображений.

Два других независимых источника оценивают, что российские силы потеряли около 200 военных машин возле Авдеевки.

  • Вечером 25 октября в Генштабе сообщили , что Силы обороны отразили 12 атак россиян на Авдеевском направлении.
російська армія
Авдеевка
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