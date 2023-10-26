Армия РФ потеряла под Авдеевкой от 109 до 200 единиц техники, – ISW

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Украинский офицер запаса отметил, что большинство российских потерь составляют, прежде всего, боевые бронированные машины, такие как БМП-1 и БМП-2 и МТ-ЛБ; танки Т-72, Т-64, Т-80; бронетранспортеры БТР; и других транспортных средств.

Он также заявил, что потери российской техники в районе Авдеевки превысили их потери во время неудачной переправы через Северский Донец в мае 2022 года и, вероятно, превысят потери в районе Угледара в период с ноября 2022 по апрель 2023 года.

Цифры могут вырасти – около десятка машин не включены в список потерь из-за несоответствия изображений.

Два других независимых источника оценивают, что российские силы потеряли около 200 военных машин возле Авдеевки.