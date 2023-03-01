Об этом пишут журналисты The New York Times.

Трехнедельная битва близ Угледара на юге Украины привела к тому, что она стала крупнейшей танковой битвой в войне и неудачей для россиян.

Так, отмечается, что РФ наступала колоннами: украинские военные "изучали дороги, потом прятались и ждали" их из засад. Такая тактика была "фирменной" в начале полномасштабного вторжения, и российская армия совершила ту же ошибку, которая стоила Москве сотен танков в начале войны.

"Подорваны на минах, поражены артиллерией или уничтожены противотанковыми ракетами, обугленные корпуса российской бронетехники теперь усеяны полями ферм по всему Угледару, согласно записям украинских военных беспилотников. Украинские военные заявили, что Россия потеряла в бою по меньшей мере 130 танков и БТР материале NYT.

По словам журналистов, россиянам помешало и отсутствие опыта: "Многие из их самых элитных подразделений были разгромлены после предыдущих боев. Их заменили новопризванными солдатами, не обученными украинской тактике засад на колонны. Одним из признаков того, что России не хватает опытных командиров танков, есть то , что украинские солдаты заявили, что они захватили медика, которого назначили руководить танком".

В частности говорится и об оружии, использованном украинскими защитниками: "Противотанковые группы в посадках, вооруженные американскими ракетами Javelin с инфракрасной наводкой и украинскими Стугна-П с лазерной наводкой, активировали вооружение. Дальше были готовы артиллерийские батареи. Но грунтовая дорога. поля вокруг были засеяны ими, чтобы побудить россиян двигаться вперед только по дороге и не дать танкам развернуться, как только ловушка закроется".

По словам лейтенанта Владислава Баяка, колонна танков становится наиболее уязвимой, когда начинается стрельба, мехводы паникуют и пытаются развернуться, и выезжают на заминированную обочину. Затем взорванная техника работает как препятствие, замедляя или останавливая колонну. В этот момент артиллерия открывает огонь, подводя новые единицы бронетехники и уничтожая окупантов, вылезающих из выведенных из строя машин.

"Начинается хаос и взрывы", – описывает он, добавив, что командование РФ направило бронетанковые колонны вперед, ведь не было других вариантов действий против надлежаще укрепленных украинских позиций.